Balıklı Rum Hastanesi neden yandı? Balıklı Rum Hastanesindeki yangının sebebi | Balıklı Rum Hastanesi yangınında kaç kişi öldü?

Balıklı Rum Hastanesi neden yandı? Zeytinburnu'nda bulunan Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangın, yürekleri ağızlara getirdi. Peki ama Balıklı Rum Hastanesi yangınında kaç kişi öldü? İstanbul Valisinin de olay yerine müdahalesi ve açıklamalarıyla birlikte Balıklı Rum Hastanesindeki yangının sebebi, yangının detayları...

Zeytinburnu'nda bulunan Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangın, yürekleri ağızlara getirdi. Peki ama Balıklı Rum Hastanesi yangınında kaç kişi öldü? İstanbul Valisinin de olay yerine müdahalesi ve açıklamalarıyla birlikte Balıklı Rum Hastanesindeki yangının sebebi, yangının detayları...

Balıklı Rum Hastanesi neden yandı?

İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan Balıklı Rum Hastanesi'nin çatısında yangın meydana geldi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bölgeye giderek son durumları öğrendi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

104 hasta tahliye ve 80 hasta farklı hastanelere sevk edildi. Yangının kontrol altına alındığı ve nedeninin henüz belirlenemediği aktarıldı.

Yangın için çevre ilçelerdeki itfaiyeler sevk edildi!

Bakırköy, Bahçelievler, Başakşehir, Zeytinburnu, Fatih, Kağıthane, Şişli, Beşiktaş ve diğer ilçelerden itfaiye ekipleriyle sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Balıklı Rum Hastanesi yangınında kaç kişi öldü?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın bölgeden yapmış olduğu açıklamalara göre, herhangi bir can kaybı ve yaralı bulunmuyor.

.