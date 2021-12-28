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Bahçelievler'de HDP binasında gerginlik; Valilikten açıklama

Bahçelievler'de HDP binasına kurusıkı tabancayla giren şüpheli gözaltına alındı

3 Dakika Önce
2021-12-28 17:39:29
Bahçelievler'de HDP binasında gerginlik; Valilikten açıklama

Bahçelievler'de HDP ilçe binasına kurusıkı tabancayla giren şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Türk Telekom

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün saat 13.30 sıralarında alınan bir ihbarda, HDP Bahçelievler ilçe binasına giden şüpheli bir kişinin ilçe yöneticilerini tehdit ettiği ve çıkan arbede sonucu kaçarak binayı terk ettiğinin bildirildiği kaydedildi.

Olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerinin M.E.S isimli şüpheliyi gözaltına aldığı ve 2 kurusıkı tabanca ile 6 kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildiği belirtildi.

Valilik açıklamasında, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu. AA Türk Telekom

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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