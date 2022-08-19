BaBala TV Ömer Faruk Gergerlioğlu izle | BaBala TV Gergerlioğlu Açık Mikrofon

BaBala TV’de düzenlenen Mevzular Açık Mikrofon programında HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ağırlandı. BaBala TV Gergerlioğlu yayını nereden izlenir? BaBala TV Gergerlioğlu izle…

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, BaBala TV tarafından düzenlenen Mevzular Açık Mikrofon'a konuk oldu. BaBala TV Gergerlioğlu izle:

Bir önceki bölümde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın ağırlandığı Mevzular Açık Mikrofon'da HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ağırlandı. Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen BaBala TV Gergerlioğlu yayını nereden izlenir?

BaBala TV Ömer Faruk Gergerlioğlu izle

Gergerlioğlu'nun konuk olduğu Mevzular Açık Mikrofon programı BaBala TV resmi YouTube hesabından izlenime açıldı.

Ömer Faruk Gergerlioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

1965 yılında Isparta'nın Şarkikaraağaç ilinde doğan Gergerlioğlu; Bursa İmam - Hatip Lisesi ve Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi.



Yurdun çeşitli yerlerinde görev yaptıktan sonra Süreyyapaşa Göğüs Hastanesinde Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz ihtisası yaptı. 2000 yılından itibaren uzman olarak İzmit Seka Devlet Hastanesinde çalıştı. MAZLUMDER Kocaeli Şube Başkanlığı ve Genel Başkanlığı görevlerinde bulundu. Çeşitli sivil toplum kuruluşları ve platformlarda aktif görev aldı. Yerel ve ulusal medya kuruluşlarında insan hakları ve siyaset eksenli makaleler yayımladı.



Orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Gergerlioğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır. .