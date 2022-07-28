AK Parti il başkanı karakol ziyaretindeki karşılamaya inceleme

Tunceli Valiliği, AK Parti İl Başkanı Sercan Özaydın'ın jandarma karakolunda 'tören kıtası' ile karşılandığı iddialarıyla ilgili inceleme başlattı.

AK Parti İl Başkanı Sercan Özaydın, Çemişgezek Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız ile Gedikler Jandarma Karakolu'nu ziyaret etti. Ziyaret sırasında karakoldaki askerlerin, Özaydın'ı tören kıtası ile karşıladığı iddia edildi. Tunceli Valiliği, sosyal medyaya da yansıyan görüntülere ilişkin "27 Temmuz 2022 günü basına ve sosyal medya platformlarına yansıyan Çemişgezek ilçemiz Gedikler Jandarma Karakol Komutanlığı ziyareti görüntüleri ile ilgili olarak; konunun tüm yönleriyle araştırılması için valiliğimizce gerekli işlemler başlatılmıştır" açıklaması yaptı.

KOMUTAN GÖREVDEN ALINDI İDDİASI

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, “Vali ve askeri yetkililerle görüşüp gerekli bilgileri aldım. Karakol komutanı görevden alındı. Dün akşam saatlerinde Çemişgezek ilçemiz Gedikler Jandarma Karakolu'nda AK Parti Tunceli il başkanı için düzenlenen askeri tören görüntüleri medyaya düştü. Bir siyasetçi olarak bu görüntüleri tasvip etmiyorum. Şanlı Türk ordusunun bu görüntülerle gündeme gelmesi kabul edilebilir bir durum değil. Dün geceden beri hem Tunceli Valisi hem jandarma komutanlarıyla görüşmeler yapıyorum. Bugün sabah saatlerinde vali ve jandarma komutanıyla yaptığım görüşmede karşılama törenini hazırlayan karakol komutanının görevden alınarak merkeze çekildiği, hakkında başlatılan soruşturmanın devam ettiğini öğrendim. Başlatılan soruşturma kapsamında bir jandarma heyetinin de karakola giderek gerekli soruşturmayı yürütecekleri bilgisi bana verildi. Biz de bu durumun takipçisi olacağız" dedi.

İL BAŞKANI KONUŞTU

Konuyla ilgili AK Parti İl Başkanı Sercan Özaydın ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 20 Temmuz'da başlayıp 7 gün süresince Çemişgezek ilçe merkezi ve 34 köyün tamamını ziyaret ettikleri bir program gerçekleştirdiğini belirtti.

Teröristlerce 1993 yılında şehit edilen 8 kişinin kabirlerini program kapsamında 27 Temmuz'da ziyaret ettiklerini belirten Özaydın, "Akabinde bölgenin ve Aliboğazı mevkisinin emniyetinden sorumlu kalekolumuzu belediye başkanımız, ilçe başkanımız ve teşkilatımız mensuplarının katılımlarıyla ziyaret ederek Tunceli'mizin huzuruna olan katkılarına ve kahraman vakarlarına teşekkürlerimizi sunarak ayrıldık. Bu ziyaretimiz neşrinde kalekol komutanımıza makamlarında gerçekleştirdiğimiz ziyaretin akabinde kalekolumuzdan ayrılırken kalekol komutanını bekleyen kahraman jandarmamızı ve güvenlik korucusu kardeşlerimizi de ziyaret ederek zaten yüksek olan moral ve motivasyonlarına desteğimizi paylaştık." ifadelerini kullandı.

Bu temaslar esnasında paylaşılan fotoğraflara dair "jandarmanın yüksek şeref ve onuruna, tarih boyunca tüm dünyaya örnek olmuş vakur disiplinine uymayan hiçbir iletişim biçimi olmadığını" ifade eden Özaydın, şunları kaydetti:

"Kalekolumuzdan ayrılırken, hemen arkamda belediye başkanımızla gelen kalekol komutanımızı beklemek için bir an duraksadığım esnada, kalekol komutanını bekleyen jandarmamızın alınmış bir görüntü kesitinin, AK Partimizin her daim tevazu ve samimiyet şiarıyla sürdürdüğü saha çalışmalarını yıpratmak ve kahraman jandarmamızı karalamak isteyen belli odaklarca tezvirat malzemesi olarak kullanılması asla kabul edilemez. Askerlik vazifesini Güneydoğu'da (Şırnak/Cizre) subay olarak tamamlamış, uzun süre devlet memurluğu ve yöneticilik tecrübesine sahip bir hekim ve taşıdığı siyasi unvanın bilincinde bir birey olarak bu gibi ifade ve yakıştırmaların merkezine çekilme istencini hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Tunceli'de bitme noktasına gelmiş terörist unsurlar karşısında şanlı ordumuzu yıpratmak için uzun süredir yapılan haberleri ve müsebbiplerini kınıyorum. Bununla birlikte AK Parti Tunceli Teşkilatımızın ilçe ilçe, köy köy, ev ev, kapı kapı ziyaretlerle sürdürdüğü saha çalışmalarımızın heyecan ve motivasyonunu bu ve benzeri yalan propagandalarla akamete uğratma hevesinde olan hiçbir odağı ve örgütü asla dikkate dahi almayacağımızı tüm kamuoyunun bilgilerine arz ederim."