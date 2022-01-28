Ahmet Hakan, Fazıl Say'a sahip çıktı

Hürriyet Gazetesi Yayın Yönetmeni ve yazarı Ahmet Hakan, Fazıl Say'a yönelik tepkilere karşı çıkarak, 'Eleştiri tamam... Kafa bulma tamam... Hatta laf sokma bile tamam... Ama dış görünüş üzerinden saldırmak... İşte bu olmaz.Yapanları şiddetle ayıplıyorum ve sonsuz kınıyorum' dedi.