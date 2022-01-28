Ahmet Hakan, Fazıl Say'a sahip çıktı
Hürriyet Gazetesi Yayın Yönetmeni ve yazarı Ahmet Hakan, Fazıl Say'a yönelik tepkilere karşı çıkarak, 'Eleştiri tamam... Kafa bulma tamam... Hatta laf sokma bile tamam... Ama dış görünüş üzerinden saldırmak... İşte bu olmaz.Yapanları şiddetle ayıplıyorum ve sonsuz kınıyorum' dedi.
2022-01-28 08:45:09
Ahmet Hakan, Hürriyet gazetesinde bugün yayımlanan yazısında ünlü besteci Fazıl Say'la ilgili bölüm şöyle:
FAZIL Say...
Büyük sanatçıdır, büyük müzisyendir, uluslararası arenada gururumuzdur.
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Bütün bunlardan dolayı da bitmez tükenmez bir kredisi vardır.
Ne yapmış Fazıl Say?
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Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıya gitmiş olabileceğine aklı kesmemiş, bunun yalan olacağını düşünmüş ve ironik bir paylaşım yapmış.
Olur, olabilir.
İnsanız, hata yapabiliriz.
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Bu hatayı dile dolayıp Fazıl Say'ın dış görünüşü üzerinden saldırgan yorumlar yapanlar oldu.
Fazıl Say da bu tip saldırgan yorumlara karşı geçirdiği ameliyatları anlatmak durumunda kaldı.
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Fazıl Say gibi büyük bir sanatçının...
Geçirdiği ameliyatları tek tek anlatmak durumunda bırakılması, bunları detaylıca izah etmek zorunda kalması falan.
Bana çok dokundu. Çok üzüldüm.
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Eleştiri tamam... Kafa bulma tamam... Hatta laf sokma bile tamam...
Ama dış görünüş üzerinden saldırmak...
İşte bu olmaz.
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Yapanları şiddetle ayıplıyorum ve sonsuz kınıyorum. .
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