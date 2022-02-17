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Ahmet Hakan'dan uyarı: 'AK Parti’ye yarar değil, zarar veren partililer var'

Hürriyet Gazetesi Yazarı Ahmet Hakan, bugünkü yazısında, AK Parti'de yapıcı, onarıcı, yakınlaştırıcı, katkı sağlayıcı, çekici olmak yerine yıkıcı, bozucu, uzaklaştırıcı, itici olanların bulunduğuna dikkat çekti.

2 Saat Önce
2022-02-17 10:07:36
Ahmet Hakan'dan uyarı: 'AK Parti’ye yarar değil, zarar veren partililer var'

Ahmet Hakan, son günlerde fahiş zamlarla ilgili halktan gelen tepkiler konusunda bazı AK Partili vekillerin yaptığı açıklamalara tepki göstererek, AK Parti'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yükünü alan değil de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yük olanların bulunduğunu söyledi.

Ahmet Hakan'ın bugün Hürriyet gazetesinde yayımlanan 'AK Parti'ye zarar veren AK Partililer ‘' başlıklı yazısından bir bölüm:

Herhangi bir konuda konuşurken AK Parti'ye bir kişiyi bile ısındırmayıp tersine ısınmış olanları bile AK Parti'den soğutanlar.

Olumsuzlukların giderileceğine dair umut vermek yerine olumsuzluklara mazeret bulma yarışına girişenler.

*

Sürekli iktidarlarının yaptıkları ve yapacakları çalışmaları anlatmak yerine sürekli CHP de CHP diye tutturanlar.

*

Faturalardaki şişkinliklerin ortadan kalkacağını söylemek yerine faturalardaki şişkinliklerin sorumluluğunu başkalarına yükleyenler.

*

Yapıcı, onarıcı, yakınlaştırıcı, katkı sağlayıcı, çekici olmak yerine yıkıcı, bozucu, uzaklaştırıcı, itici olanlar.

*

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yükünü alan değil de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yük olanlar.

*

Ağır, oturaklı, kabul edilebilir, mantıklı, herkesi ikna edecek açıklamalar yapmak yerine hafif, uçuk, kaçık, mantıksız açıklamalar yapanlar.

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