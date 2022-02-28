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TIMETURK / GÜNDEM / Ahmet Hakan'dan itiraf! 'Bir komedyenden öyle bir kahraman doğdu ki...'

Ahmet Hakan'dan itiraf! 'Bir komedyenden öyle bir kahraman doğdu ki...'

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy hakkında itirafta bulunan gazeteci Ahmet Hakan, 'Putin’in karşısında varlık göstermesi mümkün değil diyerek. Küçümsedikçe küçümsedim Zelenski’yi. İki günde bırakır gider, korkup kaçar dedim. Bir komedyenden öyle bir kahraman doğdu ki...' ifadelerini kullandı.

23 Dakika Önce
2022-02-28 11:50:42
Ahmet Hakan'dan itiraf! 'Bir komedyenden öyle bir kahraman doğdu ki...'

Hürriyet Yayın Yönetmeni ve yazarı Ahmet Hakan, Ukrayna lideri Vladimir Zelenski konusunda fena yanıldığını itiraf etti. Ahmet Hakan, "Fakat aşk olsun sana Zelenski başlıklı yazısında Zelenski'nin bir komedyenken nasıl bir kahramana dönüştüğünü ve 5 gün arayla tüm dünyayı nasıl yanılttığını anlattı. İşte Ahmet Hakan'ın o yazısı...

İtiraf ediyorum: Bu kadarını beklemiyordum.
- “Altı üstü bir komedyen” diyerek...
- “Kendisini tamamen Batı'ya bağlamış” diyerek...
- “Liderlik sergileyemez” diyerek...
- “Putin'in karşısında varlık göstermesi mümkün değil” diyerek.
Küçümsedikçe küçümsedim Zelenski'yi.
- “İki günde bırakır gider” dedim.
- “Korkup kaçar” dedim.
- “İmkânı yok dayanamaz” dedim.
Dedim de dedim.
*
Fakat ne oldu?
Ne olacak?
Bir kahraman doğdu.
Resmen ve alenen.
Tüm dünyanın gözü önünde.
Artık karşımızda Batıcı ama Batı'nın tüm kibirli liderlerinden daha dirayetli ve delikanlı bir lider var.
Zelenski dediğimiz adam, taraftarı olduğu koca Batı'ya delikanlılık dersi veriyor dört gündür.
*
Bir komedyenden öyle bir kahraman doğdu ki...
Korkak, tırsak, ürkek Batı bile onun sayesinde birazcık cesaret kazanabildi.
Bir komedyenden öyle bir kahraman doğdu ki...
Karşısındaki süper güç, en azından şöyle bir duraksamak durumunda kaldı.
Bir komedyenden öyle bir kahraman doğdu ki...
O kahraman şu anda halkının direniş umudunu diri ve canlı tutan tek unsur.
Aşk olsun sana Zelenski.
Fakat gerçekten de aşk olsun. .

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