Abdullah Gül: Öncülük eden Kemal Bey’i tebrik ederim

AK Parti’nin kurucuları arasında rol alan ve Türkiye 11. Cumhurbaşkanı olan Abdullah Gül’den CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na destek geldi. İşte Gül’ün açıklamaları…

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, iktidar ve ana muhalefet partisi arasındaki 'başörtüsü' tartışmasını hakkında konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Türkiye'yi barıştırma yolu, zor ve engebeli bir yol. Bu yolda hep beraber yürümek zorundayız. Yaralardan biri de başörtüsü mevzusu" şeklindeki açıklaması sonrasında ‘başörtü' meselesi gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları sonrasında, Türkiye'nin bugün başörtüsü diye bir sorununun olmadığını belirtti.

"Olağanüstü bir gelişme"

AK Parti'de önemli görevler almış ve Türkiye 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Karar gazetesi yazarı Elif Çakır'a verdiği demeçte “Uzun yıllar başörtüsü karşıtlığını kendisinin en önemli misyonu görmüş ve bundan dolayı birçok acılara sebep olmuş bir partinin bu hatasını nihayet görüp vazgeçmesi ve bunu tüm milletvekillerinin imzasıyla somutlaştırması Türkiye adına çok memnun olunacak olağanüstü bir gelişmedir" ifadesini kullandı; ardından şunları kaydetti:

"Böyle bir dönüşüme öncülük ettiği için de Kemal Beyi tebrik etmek gerekir. Partiler üstü baktığınızda ülkenin normalleşmesi herkesi sevindirmelidir.”