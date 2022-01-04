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TIMETURK / GÜNDEM / Abdulkadir Selvi, CHP'nin 'hayal ürünü' dediği belgeyi yayınladı

Abdulkadir Selvi, CHP'nin 'hayal ürünü' dediği belgeyi yayınladı

Milli Eğitim'in kapısının kilitlenmesinin CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun korumasının talep ettiğini söyleyen Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'den, CHP'nin 'belge bekliyoruz' talebine yanıt geldi.

2 Saat Önce
2022-01-04 09:13:47
Abdulkadir Selvi, CHP'nin 'hayal ürünü' dediği belgeyi yayınladı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun KPSS'deki sözlü mülakatlar hakkında randevu alamadığını söyleyerek Milli Eğitim Bakanlığı'na gitmesini eleştirirken, kapıya zincir kilit takılmasını, Kılıçdaroğlu'nun korumasının talep ettiğini öne sürmüştü. Selvi, "Belgesiz konuşmam" demişti.

CHP'den gelen cevapta ise iddianın 'hayal ürünü' olduğu belirtilerek Selvi'den söz konusu belgeyi yayınlamasını istemişti.

'İLGİLİ BÖLÜMÜ YAYINLIYORUM'

Selvi bugünkü yazında, "Dünkü yazımda Kılıçdaroğlu'nun korumasının kapının kilitlenmesini istediğini yazmıştım. Kılıçdaroğlu o belgenin açıklanmasını istedi. Ben de kamu görevlisi olan korumaların sıkıntıya girmemesi için o belgeyi yayınlamadığımı söylemiştim. Ama Kemal Bey'in talebi üzerine ilgili bölümü yayınlıyorum" dedi.

"Bu arada CHP Genel Merkezi tarafından yapılan “Hayal mahsulü” açıklamasını ise size havale ediyorum. Hayal mahsulü hangisiymiş peki?" diyen Selvi, şu belgeyi paylaştı:

1-XMT4

Selvi, yazısının devamında "Ben Kılıçdaroğlu'nun istediği belgeyi açıkladım. Şimdi sıra Kemal Bey'de. Danıştay kararı var demişti, ben de kendisinden Danıştay kararını açıklamasını bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, mülakatlarda +/- 3 puan aralığının verilmesi gerektiğine işaret eden Danıştay kararı olduğunu söylemişti.

Kaynak: medyaradar.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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