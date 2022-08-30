30.08.2022 Altın Fiyatları Nedir? Güncel Altın Yorumları
2022 Gram altın fiyatı ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları nedir? Çeyrek altın fiyatı ne? Gündemde yer alan ve altın alacak olan vatandaşlar tarafında güncel altın fiyatları merak edilmekte. Piyasadan en güncel altın fiyatları, gram ve çeyrek altın fiyatları ve altın yorumları hakkında merak edilen tüm detaylara haberimizde değineceğiz. İşte merak edilen tüm detayların cevabı...
2022-08-30 13:00:10
Güncel Altın Yorumları
Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1.745,51 dolar, en düşük ise 1.720,39 dolar seviyesini gördü. Gram altın fiyatları 1015 lira seviyesinde iken yeni haftada 1007 lira seviyesinden başladı. Gram altın en yüksek 1017,23 lirayı, en düşük ise 1005,68 lira seviyesini gördü. Çeyrek altın 1674 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 868 lirayı gördü. Tam altın fiyatı ise 6.676,00 lirayı gördü.
Güncel Altın Fiyatları
|
ALTIN CİNSİ
|
ALIŞ (TL)
|
SATIŞ (TL)
|
FARK
|
GRAM ALTIN
|
1.013,31
|
1.013,50
|
-0,23 %
|
ÇEYREK ALTIN
|
1.661,00
|
1.674,00
|
-0,30 %
|
YARIM ALTIN
|
3.313,00
|
3.349,00
|
-0,30 %
|
TAM ALTIN
|
6.625,00
|
6.676,00
|
-0,28 %
|
CUMHURİYET ALTINI
|
6.765,00
|
6.868,00 -0,46 %
|
|
ATA ALTIN
|
6.799,00
|
6.851,00
|
-0,28 %
|
ONS ALTIN
|
1.734,08
|
1.734,39
|
-0,18 %
|
HAS ALTIN
|
1.013,31
|
1.013,50
|
-0,23 %
|
22 AYAR BİLEZİK
|
925,54
|
955,47
|
-0,29 %
|
18 AYAR ALTIN
|
744,68
|
745,15
|
-0,48 %
|
14 AYAR ALTIN
|
560,79
|
669,35
|
-0,29 %
|
GREMSE ALTIN
|
16.321,78
|
16.689,38
|
-0,48 %
|
İKİBUÇUK ALTIN
|
16.321,78
|
16.577,09
|
-0,48 %
|
BEŞLİ ALTIN
|
33.051,60
|
33.684,98
|
-0,48 %
|
0.25 GRAM ALTIN
|
253,33
|
253,37
|
-0,23 %
|
0.50 GRAM ALTIN
|
506,66
|
506,75
|
-0,23 %
|
ALTIN KG (DOLAR)
|
55.477,00
|
55.488,00
|
-0,18 %
|
ALTIN KG (EURO)
|
55.442,00
|
55.454,00
|
-0,78 %
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