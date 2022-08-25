2022 Yılında Ehliyet ve Sürücü Kursu Ücretleri Ne Kadar?

Son zamanlarda artan zamlardan sonra gözler ehliyet ücretlerine çevrildi. İlk defa ehliyet almaya hazırlanan adaylar ehliyet harç ücretlerinin fiyatlarını araştırmakta. 2022 Yılı ehliyet ücretleri hakkında merak edilenlere haberimizde yer verdik. İşte merak edilen tüm detaylar…

Ehliyet Sınav Giriş Ücretleri 2022

Ehliyet sınavı giriş ücreti nedir? İlk kez ehliyet alacak olanlar için teorik sınav giriş ücreti 120 TL'dir. Bunun yanında direksiyon sınav giriş ücreti ise 160 TL olarak hesaplanmıştır.

2022 Güncel Ehliyet Harç Fiyatları

M sınıfı sürücü kursu fiyatı 2010 TL, sınav giriş ücreti 280 TL, harç ücreti 705 TL. Toplam 2995 TL.

A1 sınıfı sürücü kursu fiyatı 2010 TL, sınav giriş ücreti 280 TL. harç ücreti 705TL. Toplam 2995 TL.

A2 sınıfı sürücü kursu fiyatı 2400 TL, sınav giriş ücreti 280 TL, harç ücreti 705 TL, Toplam 3385 TL.

A sınıfı sürücü kursu fiyatı 2900 TL, sınav giriş ücreti 280 TL harç ücreti 705 TL. Toplam 3885 TL

B Sınıfı otomobiller için,

Manuel ve otomatik sürücü kursu fiyatı 2900 TL, sınav giriş ücreti 280 TL, harç ücreti 1451 TL. Toplam 4631 TL.

Engelli sürücü kursu fiyatı 2750 TL, sınav giriş ücreti 280 TL, harç ücreti 705 TL. Toplam 3735 TL.

B1 sınıfı sürücü kursu fiyatı 2900 TL, sınav giriş ücreti 280 TL, harç ücreti 705 TL. Toplam 3885 TL.

F sınıfı sürücü kursu fiyatı 2400 TL, sınav giriş ücreti 280 TL, harç ücreti 705 TL. Toplam 3385 TL.

Ehliyet Harcı Hangi Bankalara Yatırılıyor?

Ehliyet harcı ve değerli kağıt bedelinin yatırılacağı bankalar; Akbank. Aktifbank. Ing Bank, Şekerbank, Türkiye Vakıflar Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Albaraka Türk, T.C. Ziraat Bankası, Türk Ekonomi Bankası, Garanti Bankası, DenizBank, PTT bankalarına harç ücretlerini yatırabilirsiniz.