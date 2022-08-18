2022 Güncel Tren Bilet Fiyatları Nedir? YHT Bilet
Güncel tren bileti fiyatları nedir? Yüksek Hızlı tren fiyatları ne kadar? Artan otobüs ve uçak bileti fiyatlarından dolayı gözler tren fiyatlarına döndü. Vatandaşlar YHT ve TCDD tren fiyatlarının ne kadar olduğunu araştırmakta. Sizler için bu konuya ayrıntılı değineceğiz. İşte merak edilen tüm detaylar…
2022-08-18 20:03:41
2022 YHT Biletlerinin Fiyat Bilgisi
- İstanbul- Ankara YHT Yüksek Hızlı Tren Bileti Fiyatı: 217,00 TL (Ekonomi), 326,00 TL (Business)
- İstanbul- Konya YHT Yüksek Hızlı Tren Bileti Fiyatı: 260,00 TL (Ekonomi), 390,00 TL (Business)
- İstanbul- Eskişehir YHT Yüksek Hızlı Tren Bileti Fiyatı: 146,00 TL (Ekonomi), 219,00 TL (Business)
- Ankara- Eskişehir YHT Yüksek Hızlı Tren Bileti Fiyatı: 84,00 TL (Ekonomi), 126,00 TL (Business)
- Ankara- Konya YHT Yüksek Hızlı Tren Bileti Fiyatı: 87,00 TL (Ekonomi), 131,00 TL (Business)
- Konya- Eskişehir YHT Yüksek Hızlı Tren Bileti Fiyatı: 109,00 TL (Ekonomi), 164,00 TL (Business)
TCDD Bilet Fiyatları
- Ankara- Malatya tren bileti fiyatı 106,00 TL'dir
- Sivas- Ankara tren bileti fiyatı 78 TL'dir.
- Adana -Ankara tren bileti fiyatı 157 TL'dir.
- Adana- Konya tren bileti fiyatı 70 TL'dir.
- Kayseri- Erzincan tren bileti fiyatı 47 TL'dir.
- Adapazarı- Gebze tren bileti 47 TL'dir.
- Adana-Mersin tren bileti fiyatı 28 TL'dir.
- Akyaka-Kars tren bileti fiyatı 21 TL'dir.
- Alaşehir-Manisa tren bileti fiyatı 31 TL'dir.
- Denizli-Söke tren bileti fiyatı 53 TL'dir.
- Gökçebey-Zonguldak tren bileti fiyatı 27 TL'dir.
- İskenderun-Mersin tren bileti fiyatı 72 TL'dir.
- Amasya Samsun tren bileti fiyatı 65 TL'dir.
- Amasya-Havza tren bileti fiyatı 35 TL'dir.
- Elâzığ-Tatvan tren bileti fiyatı 56 TL'dir.
- Batman-Diyarbakır tren bileti fiyatı 27 TL'dir.
- Basmane-Ödemiş tren bileti fiyatı 35 TL'dir.
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