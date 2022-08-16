2022 Engelli Aylığı Ne Kadar Oldu? Güncel Engelli Maaşı

Güncel 2022 Engelli aylığı ne kadar? 2022 Yılı evde bakım aylığı nedir? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile beraber gözler engelli maaşına çevrildi. Artan asgari ücret zammından sonra engelli aylığına da zam geldi. Sizler için bu konu hakkında merak edilenlere değineceğiz. İşte detaylar…

Engelli ve Engelli Yakını Aylığı İçin Bu Yıl Ödenen Miktar 3 Milyar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca bu yıl engelli ve engelli yakını aylığı için ödenen miktar toplam 3 milyar 253 milyon lira olduğu bildirildi. Bakanlık tarafından bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri amacıyla 2006 yılında başlatılan evde bakım yardımı, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli bireyleri kapsamaktadır.

Evde bakım yardımından, Sağlık Kurulu Raporuna göre "ağır engelli" ya da "tam bağımlı" yetişkinler ile Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporunda (ÇÖZGER) "çok ileri düzeyde özel koşul gereksinimi", "Belirgin Özel Gereksinim Var" (ÖGV), "özel koşul gereksinimi" bulunan çocuklar, hane içinde kişi başına düşen gelir asgari ücretin aylık net tutarının üçte iki oranının altında ise bu durumdan faydalanabilmektedir.

2022 Engelli Aylığı Ne Kadar Oldu?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla birlikte 2022 yılı ilk 6 ayı için yüzde 40-69 oranlarında engelliliği bulunanlar için engelli aylığı 865 lira, yüzde 70 ve üzerinde engellilik oranı olanlar için ise engelli aylığı 1298 lira, engelli yakını aylığı da 865 lira olarak belirlendi.

2022 Yılı Evde Bakım Yardımı Ne Kadar?

Evde bakım yardımı ne kadar oldu? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre evde bakım yardımı 2022 yılı ilk 6 ayı için bu miktar aylık 2 bin 354 lira olarak belirlendi.2022 yılının nisan sonu itibarıyla 543 bin 49 kişi evde bakım yardımından yararlandı. Evde bakım yardımı için aktarılan ödenek miktarları 2022'de bugüne kadar 6 milyar 25 milyon lira oldu.