GÜNDEM ÖZETİ / 5 Aralık 2017

05.12.2017 00:00:21

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Başbakan Binali Yıldırım, Güney Kore'nin Busan kentinde bulunan BM Anıtsal Mezarlığı'ndaki Türk Şehitliği'ni ziyaret ettikten sonra başkent Seul'e geçecek.

- Güney Kore'nin önde gelen firmalarının üst yöneticilerini ayrı ayrı kabul edecek Yıldırım, daha sonra Kore iş dünyası temsilcileriyle akşam yemeğinde bir araya gelecek.

(Busan/Seul)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Kadın Kolları Genel Başkanlığı tarafından Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek "Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması"na katılacak.

(Ankara/13.30)

3- AK Parti, HDP ve MHP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/11.15/12.30/10.30)









YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, AFAD'ın düzenlediği "Uluslararası KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyasyon ve Nükleer) Kongresi" ile Bosna Hersek Büyükelçiliği Silahlı Kuvvetler Günü Resepsiyonu'na katılacak.

(Ankara/10.00/19.00)

2- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, kadınların seçme ve seçilme hakkını elde etmelerinin 83. yıldönümü münasebetiyle Anıtkabir'de düzenlenecek programa katılacak.

(Ankara/09.30)

3- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, ATO Cogresium'da "Uluslararası İş'te Kadın Zirvesi"ne katılacak, Bilnet Okulları Çayyolu kampüsü açılışına iştirak edecek.

(Ankara/13.00/14.30)

4- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Türkiye'deki İçme Suyu Kaynaklarının ve Arıtma Tesislerinin Değerlendirilmesi Projesi Kapanış Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/09.30)



5- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, İİT 6. Sağlık Bakanları Konferansı'na katılmak üzere Suudi Arabistan'a gidecek.



(İstanbul/12.55)



6- TBMM Genel Kurulunda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun tasarıları görüşülecek.

(TBMM/15.00)





EKONOMİ

1- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Dünya Toprak Günü programı ile Hayvan Hastalıklarıyla Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Programı Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.



(Ankara/Antalya/10.00/15.30)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, "2018 Yılı Para ve Kur Politikası Raporu'nu ve kasım reel efektif döviz kurunu açıklayacak.



(Ankara/10.30/14.30)



3- TÜİK, 2016 yılı yenilik araştırması sonuçlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arnavutluk'ta 2. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Bilim ve Sanat Ödülleri Programına katılacak. Çavuşoğlu'na daha sonra fahri doktora payesi takdim edilecek.

- Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına iştirak edecek.

(Tiran/Brüksel)

2- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek.

- TASIM Projesi Üst Düzey Toplantısı ve EİT BİT Bakanlar 2. Toplantısına katılacak olan Bakan Arslan, BAKUTEL 2017 Fuarı'nı ziyaret edecek, Azerbaycan Ulaştırma, Haberleşme ve İleri Teknoloji Bakanı Ramin Guluzade ve İran Bilgi ve Haberleşme Teknolojileri Bakanı Mohammad Javad Azeri Jahromoni ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

(Bakü)

3- ABD'nin ve AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanları bir araya gelecek.

(Brüksel)

4- Kazakistan'da Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Daimi Konseyi'nin 35. dönem toplantısı düzenlenecek.

(Astana)

5- Yemen'de eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in öldürülmesinin ardından yaşanan gelişmeler ve çatışmalar izleniyor.

(Sana)

6- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)





GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılandığı davaya, Yargıtay 9. Ceza Dairesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu 221 sanık hakkında açılan davanın görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)



- Darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'nda meydana gelen olaylara ilişkin 244 kişi hakkında açılan davanın görülmesine Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/9.30)



- FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 21'i tutuklu 86 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, eski emniyet müdürleri Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer, Coşgun Çakar ve ana dava dosyası sanıkları Ogün Samast, Erhan Tuncel ile jandarma görevlileri, gazeteciler Ekrem Dumanlı ve Ercan Gün'ün de aralarında bulunduğu 85 sanıklı davanın görülmesine devam edilecek.

(İstanbul/11.00)



- İzmir'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olduğu 279 kişinin yargılandığı davanın görülmesine devam edilecek.

(İzmir/09.00)

- Şırnak'ta darbe girişimiyle ilgili aralarında meslekten ihraç edilen dönemin 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Abdullah Baysar ile Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Osman Gürcan'ın da yer aldığı 23'ü tutuklu 428 sanığın yargılanmasına Adana Bölge Adliye Mahkemesinde devam edilecek.

(Adana/09.30)





SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4 grupta son maçlar oynanacak.

- Manchester United-CSKA Moskova, Benfica-Basel, Celtic-Anderlecht, Bayern Münih-Paris Saint Germain, Roma-Karabağ, Chelsea-Atletico Madrid, Olympiakos-Juventus ve Barcelona-Sporting Lizbon maçları yapılacak.

(Manchester/Lizbon/Glasgow/Münih/Roma/Londra/Atina/Barcelona/22.45)

2- Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Leipzig ile oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu son maçıyla ilgili Red Bull Arena'da basın toplantısı düzenleyecek.

- Siyah-beyazlılar, son çalışmasını Leipzig'de yapacak.

(Leipzig/21.00/21.30)

3- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Gaziantep Basketbol-Elan Chalon ve Strasbourg-Banvit karşılaşmaları oynanacak.

(Gaziantep/20.00/Strasbourg/22.30)

4- Voleybol Erkekler CEV Kupası'nda Ziraat Bankası, deplasmanda Romanya'nın SCM U Craiova takımıyla karşılaşacak.

(Craiova/19.00)

5- Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde ilk devre, VakıfBank-Bursa Büyükşehir Belediyespor, Çanakkale Belediyespor-Galatasaray, İlbank-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas ve Fenerbahçe-Seramiksan, Bursa Nilüfer Belediyespor-Beşiktaş ve Eczacıbaşı VitrA-Halkbank maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/16.00/Çanakkale/Ankara/17.00/İstanbul/Bursa/17.30/İstanbul/18.00)





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