GÜNDEM ÖZETİ / 2 Ekim 2017

02.10.2017 00:00:18

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu 2017-2018 eğitim öğretim yılı açılış törenine katılacak.

(Ankara/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Slovenya Tarım, Orman ve Gıda Bakanı Dejan Zidan'ı kabul edecek.

(Ankara/11.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü Turizm Komitesi'nin 100. Oturumu'na katılacak.

(Paris)

2- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki gayrimeşru referandumun yansımaları izleniyor.

(Erbil)

3- Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.

(Myanmar)

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)

5- İspanya'nın Katalonya bölgesindeki yasa dışı referandumla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Barselona/Madrid)





GÜNCEL

1- Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 10. Avrupa Bölge Toplantısı Türkiye'nin ev sahipliğinde başlayacak.

(İstanbul/11.00)





SPOR

1- Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası İstanbul'da başlayacak.



- Riva'da gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye, ilk maçında Almanya ile karşılaşacak.

(İstanbul/17.00)

2- Basketbol FIBA şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Pınar Karşıyaka, Macaristan'ın Alba Fehervar takımını konuk edecek.



(İzmir/20.00)



3- A Milli Futbol Takımı, İzlanda ve Finlandiya ile oynayacağı Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçları için Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Golf & Spa Resort Otel'de toplanacak.

(Antalya/11.00)









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