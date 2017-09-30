GÜNDEM ÖZETİ / 1 Ekim 2017

01.10.2017 00:09:10

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Yeni yasama yılı başlıyor.

- 26. Dönem 3. Yasama Yılı, TBMM Başkanı İsmail Kahraman başkanlığında toplanacak Genel Kurulda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açılış konuşmasıyla başlayacak.

- Meclis Başkanı İsmail Kahraman, TBMM Atatürk Anıtı'na çelenk bırakacak, yasama yılının başlaması dolayısıyla Mecliste resepsiyon verecek.

- TBMM'deki resepsiyona Cumhurbaşkanı Erdoğan da iştirak edecek.

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Genel Kuruldaki açılış oturumuna katılacak.

(TBMM/14.00/15.00/13.00/19.00)

2- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turnuvası tanıtım toplantısına iştirak edecek.

(Ankara/16.30)





DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki gayrimeşru referandum sonuçları ve yansımaları izleniyor.

(Erbil)

2- Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.

(Myanmar)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)

4- İspanya'nın Katalonya özerk bölgesinde bağımsızlık referandumu yapılacak.





SPOR

1- Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda üçüncülük ve final maçı yapılacak.

- Türkiye ile Azerbaycan üçüncülük maçında, Hollanda ile Sırbistan finalde karşılaşacak.



(Bakü/15.00/18.00)

2- Süper Lig'de 7. hafta, Evkur Yeni Malatyaspor-Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği, Beşiktaş-Trabzonspor ve Göztepe-Medipol Başakşehir maçlarıyla tamamlanacak.

(Malatya/14.00/Antalya/16.30/İstanbul/İzmir/19.30)



3- TFF 1. Lig'in 7. haftasında Akın Çorap Giresunspor-Ümraniyespor, Samsunspor-Balıkesirspor Baltok, Elazığspor-Çaykur Rizespor ve Adanaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmaları yapılacak.

(Giresun/Ankara/13.00/Elazığ/15.30/Adana/18.00)

4- A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2018 Avrupa Şampiyonası 6. Eleme Grubu'ndaki ikinci maçında Almanya ile karşılaşacak.

(Amasya/17.00)

5- Formula 1 Malezya Grand Prix'si gerçekleştirilecek.

(Kuala Lumpur/11.00)

6- Dünya Supersport Şampiyonası'nda Magny Cours Grand Prix'si koşulacak.

(Magny Cours/13.30)





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