GÜNCELLEME - Yuttuğu kokaini Türkiye'ye sokmaya çalışan kadın tutuklandı

02.10.2017 21:26:27

Antalya'da çekilen röntgen filminde midesinde kokain dolu 78 kapsül bulunduğu tespit edilen Venezuela uyruklu kadın tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 4 gün önce Antalya Havalimanı'nda gözaltına alınan ve midesinde içinde kokain bulunan 78 kapsül tespit edilen Maria Rodriguez (29), Sema Yazar Semt Polikliniği'nde sağlık kontrolünden geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Rodriguez, çıkarıldığı mahkemece, "uluslararası uyuşturucu ticareti" suçundan cezaevine gönderildi.

Kadının yuttuğu kapsüllerde 880 gram kokain bulunduğu belirlendi.



Şüphelinin, emniyetteki ifadesinde 5 bin dolar karşılığında kapsülleri yutarak Türkiye'ye sokmayı kabul ettiğini söylediği öğrenildi.



Zürih-Antalya seferini yapan uçaktaki Venezuela uyruklu Rodriguez'in uyuşturucu kuryesi olduğu istihbaratına ulaşan polis ekipleri, şüpheliyi 29 Eylül'de havalimanında gözaltına almıştı. Üzerinde ve valizlerinde yapılan aramada uyuşturucuya rastlanılmayan kadının götürüldüğü hastanede röntgeni çekilmiş, midesinde kokain dolu 78 kapsül tespit edilmişti.