GÜNCELLEME - Türkiye-İran sınırında silahlı saldırı

05.12.2017 02:42:30

Türkiye-İran sınırının İran tarafında teröristlerin silahlı saldırısına uğrayan ve yardım istedikleri Türk askerlerince Iğdır ve Kars'taki hastanelere kaldırılan 4 İranlıdan 1'i hayatını kaybetti.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Iğdır'daki Gökay Hudut Taburu'na yakın bir noktada yer alan ve Türkiye-İran sınırının İran tarafında çalışma yapan İranlı mühendis ve askerlerden oluşan gruba, İran tarafından ateş açıldı. Saldırıda söz konusu kişilerden 4'ü yaralandı.

İranlılar, İran güvenlik güçlerinin karakollarının bölgeye uzak olması sebebiyle yaralıların hastaneye kaldırılması için sınırda nöbet tutan Türk askerlerinden yardım istedi.

Bunun üzerine İranlı asker tarafından taşınan yaralılara ilk müdahale Gökay Hudut Taburu doktorları ve askerlerce yapıldı.

Yaralılardan 2'si helikopterle Kars Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 1'i Iğdır'daki Aralık Devlet Hastanesine, diğeri ise Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aralık Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan, asker olduğu öğrenilen ve duran kalbi 2 kez çalıştırılan İranlı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İranlı askerin cenazesi Iğdır Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Iğdır'da ameliyata alınan diğer asker ile Kars'a sevk edilen 2 mühendisin tedavileri sürüyor.

Yaralılarla Iğdır'a gelen İranlı bir mühendisin ise olaydan yara almadan kurtulduğu belirtildi.

- "Türkiye devleti kriz masası kurarak bu olayla ilgilenmiştir"

Iğdır Devlet Hastanesinde yaralıları ziyaret eden Iğdır Valisi Enver Ünlü, çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bölgede inceleme yapan İranlı 4 asker ile 3 sivile saldırı düzenlendiğini belirten Ünlü, şöyle devam etti:

"Bölücü terör örgütü tarafından İran sınırında İranlı heyete silahlı saldırı düzenlenmiştir. Söz konusu heyet, saldırıdan dolayı Türkiye Cumhuriyeti topraklarına sığınarak yardım talebinde bulunmuş, bu vesileyle durumun bana bildirilmesi üzerine kendilerine her türlü insani yardım yapılmıştır. Yaralılar helikopterle Iğdır ve Kars'taki hastanelere sevk edilmiştir. Bu yaralılardan maalesef bir asker tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumu iyi."

Vali Ünlü hem İran hem de Türkiye tarafından bölücü terör örgütüne yönelik tedbirlerin artırıldığını ve müteyakkız durumuna geçildiğini dile getirdi.

Bu elim terör saldırısından dolayı İran'a başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ileten Ünlü, "Türkiye devleti, Sayın İçişleri Bakanımızın emriyle kriz masası kurarak bu olayla ilgilenmiştir. Yaralılarımızın en hızlı şekilde tedavileri yapılmaktadır. Biz zaten İran heyetiyle İran'ın Maku şehrinde 10 gün önce bir güvenlik toplantısı yapmıştık. Bölgedeki terör gruplarının iş birliği içerisinde, el birliğiyle temizlenmesinin ne kadar elzem olduğu bir kez daha bu elim hadiseyle ortaya çıkmıştır." diye konuştu.

Olaydan yara almadan kurtulan İranlı mühendis Sait İsrafdul ise bölgedeki incelemeleri sırasında sınırın İran tarafından kendilere silahlı saldırı yapıldığını söyledi.

Türkiye sınırına yakın bir noktada oldukları için Türk askerinden yardım istediklerini belirten İsrafdul, askerlerin yardımıyla yaralıların Türkiye'deki hastanelere kaldırıldığını ve bundan dolayı minnettar olduklarını sözlerine ekledi.