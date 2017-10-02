GÜNCELLEME - Şam'da intihar saldırısı

02.10.2017 16:58:45

Suriye'nin başkenti Şam'ın merkezindeki bir karakolun önünde düzenlenen intihar saldırısında en az 17 kişi öldü.

AA muhabirinin Şam'daki yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Şam'ın Meydan Mahallesi'ndeki karakolun önünde bir araç infilak etti.

Araçtan inen iki intihar bombacısı karakola saldırı girişiminde bulunduktan sonra kendilerini patlattı.

Saldırıda aralarında sivillerin de olduğu en az 17 kişi öldü.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.