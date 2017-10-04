GÜNCELLEME- İzmir'de DEAŞ operasyonu

04.10.2017 23:19:55

İzmir'de Suriye uyruklu bir kişi, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, şüphe üzerine şehirlerarası otogarda bir kişiyi durdurdu.

Suriye uyruklu olduğu belirlenen A.Z'nin elindeki valiz ve çantasında yapılan aramada kamuflaj elbise, 2 hafıza kartı, 2 CD, cep telefonu, telefon bataryası, sim kart ile çeşitli ebatlarda aktarım kabloları bulundu.

Zanlının telefonunu inceleyen ekipler, uzun namlulu silahlarla çekilmiş fotoğraflar ve Suriye'deki çatışma bölgelerine ait video görüntüleri buldu.

Sosyal medya profilinde ise Arapça "DEAŞ" anlamına gelen yazı gören ekipler şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyete götürülen zanlı ifadesinde, yaklaşık 3 yıldır İzmir'de olduğunu, marangozluk yaptığını, DEAŞ ile bağlantısı olmadığını söylediği öğrenildi.

Öte yandan Suriyeli şüphelinin, geçtiğimiz yıl İzmir'in Buca ilçesinde DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan grupla bağlantılı olduğu bilgisine ulaşıldı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.