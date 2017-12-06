GÜNCELLEME - FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon

06.12.2017 10:33:07

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gaybubet evi olarak adlandırılan 65 adrese düzenlediği operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 87 şüpheliden 57'sini gözaltına aldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosunca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerince yürütülen çalışmalar sonucu, halen örgüt adına faaliyette bulunduğu tespit edilen 87 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

Şüphelilerin kaldığı ve "gaybubet evi" olarak adlandırılan 65 adrese, Organize Suçlar ekiplerince düzenlenen operasyonlarda öne 47 kişi gözaltına alındı. Devam eden operasyonlarda ise gözaltı sayısının 57'ye yükseldiği açıklandı. Şüphelilerin bu evlerde gizlenerek örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri ve toplantılar yaptıkları tespit edildi.

- Saklanacak yerleri kalmadı

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin tamamının, devam eden FETÖ soruşturmalarında arandıkları ve ikametlerini terk ederek "gaybubet" evlerinde saklandıkları öğrenildi.

Yakalanan şüpheliler arasında, örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selman Gülen ile firari mahrem imamlardan bazılarının da bulunduğu kaydedildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, 30 firarinin yakalanması için de operasyonların devam ettiği bildirildi.