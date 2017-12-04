GÜNCELLEME 2 - Ağrı M Tipi Cezaevinde su kuyusunda gaz sızıntısı

05.12.2017 00:02:52

Ağrı'da bir cezaevinde kapatılan artezyen kuyusundan sızan gazdan etkilenen 2'si ağır 45 asker ile aralarında polis, sağlık ve itfaiye görevlilerinin de bulunduğu 51 kişi hastaneye kaldırıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte geçen yıl yapımı tamamlanan Ağrı M Tipi Cezaevinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak üzere aynı yıl su kuyusu açıldığı belirtildi.

Açıklamada, yapılan incelemeler sonucunda suyun içme ve kullanıma uygun olmadığı anlaşılınca artezyen kuyusunun betonla kapatıldığı ifade edildi.

Zamanla kuyu suyunun tazyiki ile kapatılan bölümünden sızmalar meydana geldiği aktarılan açıklamada, sızan suyla mahiyeti henüz tespit edilemeyen gaz çıkışı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, gaz sızıntısından 51 kişinin etkilendiği belirtilerek, şu bilgiler aktarıldı:

"Cezaevinin dış güvenliği için nöbet tutan 2 askerimiz çıkan gazdan ağır şekilde etkilenmiş olup yoğun bakımda tedavileri devam etmektedir. Bu askerleri almaya gelen 43 askerimiz ve polis, itfaiye eri ve sağlık personelinden oluşan 6 kamu görevlisi sızan gazdan hafif şekilde etkilenmiş olup tedavileri ayakta devam etmektedir."

- Hükümlü ve tutukluların sağlık durumları iyi

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 2016'da tamamlanan Ağrı M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere dış ihata duvarı ile iç ihata duvarı arasında kalan bölgede su kuyusu açıldığı belirtildi.

Yapılan incelemeler sonucunda suyun içme ve kullanıma uygun olmadığının tespiti üzerine söz konusu su kuyusu üzerine beton dökülerek kapatıldığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Suyun debisinin çok yüksek olması nedeniyle devam eden süreçte artezyen yapan kuyu suyunun tazyiki ile kapatılan yerde hafif sızmalar meydana gelmiş, sızan su ile birlikte mahiyeti henüz tespit edilemeyen gazın yüzeye çıkması ve nöbet değişim saati olan 04 Aralık günü saat 08.00 sularında 2-3 metre yüksekliğinde yoğunlaşması sonucunda cezaevinin dış güvenliği için nöbet değişimine giden bir er ve bir uzman çavuşumuz çıkan gazdan ağır şekilde etkilenerek zehirlendikleri değerlendirilmektedir. Ağrı Devlet Hastanesinde tetkik ve tedavilerine dair gerekli işlemlerin yapılmasına müteakip hayati tehlike kaydıyla Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine helikopter ile sevk edilmişlerdir. Bu askerleri almaya giden 43 askerimiz ve 6 kamu görevlisi de sızan gazdan hafif şekilde etkilenmiş olup, tedavileri ayakta yapılmıştır."

Cezaevinde bulunanların gazdan etkilenmediğinin vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cezaevinde bulunan hükümlü ve tutukluların sağlık durumları ile ilgili herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır. Ayrıca cezaevi personelimizden yaralanan bulunmamaktadır. Diğer taraftan AFAD ekiplerince olay yerinden alınan numuneler gerekli incelemeler için Erzurum'a gönderilmiştir. Çıkan sonuçlara göre daha detaylı inceleme ve araştırma yapılacaktır. Yine konuyla alakalı uzman birimlerle irtibata geçilerek derhal kurumumuza intikali sağlanarak gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması talimatı verilmiştir."



