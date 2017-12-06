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Güncel Gelişmeler Işığında Türkiye-AB İlişkileri Konferansı

Dışişleri Bakanlığı Antalya Temsilcisi Büyükelçi Aksoy:- 'Kimse, 'Türkiye bitişiğinde yangın varken kendisi rahat rahat kendi işine gücüne bakıyor.' diyemez. Çünkü öyle bir ülke ve millet değiliz'

Güncel Gelişmeler Işığında Türkiye-AB İlişkileri Konferansı
06.12.2017 19:00:17
Dışişleri Bakanlığı Antalya Temsilcisi Büyükelçi Hüseyin Avni Aksoy, "Kimse, 'Türkiye bitişiğinde yangın varken kendisi rahat rahat kendi işine gücüne bakıyor.' diyemez. Çünkü öyle bir ülke ve millet değiliz." dedi.

Aksoy, Akdeniz Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezince (AKVAM) Hukuk Fakültesi konferans salonunda düzenlenen Güncel Gelişmeler Işığında Türkiye-AB İlişkileri Konferansında güncel konularda açıklamalarda bulundu.

Türkiye AB ilişkilerinin derin tarihi bir geçmişe sahip olduğunu ifade eden Aksoy, Türkiye'nin AB üyeliği konusunda stratejik önceliğe sahip olduğunu dile getirdi. AB ile bugün yaşanan bazı sorunların temel nedeninin ekonomik sebepler olduğunu ifade eden Aksoy, AB ülkelerinin kendi içlerindeki yaşadıkları ekonomik, siyasi ve dış kaynaklı sorunlardan uzaklaşmak için "İslamofobi" ve "Türkiye düşmanlığı" gibi konulardan yararlandıklarını belirtti. Aksoy, AB-Türkiye ilişkilerinin günübirlik akımlara göre yön değiştirmesinin mümkün olmadığını kaydetti.

- Türkiye-AB ilişkileri

Türkiye'nin AB ile ilişkileri durdurmak gibi bir düşüncesinin olmadığını da ifade eden Aksoy, "Bizim ülke olarak böyle bir düşüncemiz yok. Eğer Avrupa kendiliğinden durdurmazsa." dedi.

AB ile ilişkilerde tarihsel geçmişe bakarak normalleşme beklentisi içinde olduğunu anlatan Aksoy, "Bunu bir sise benzetirsek bugünkü yaşananlar geçici bir durum. Sis yani bazı gelişmeler önümüzü görmemizi engelliyor. Ama geçici bir durum. Bunu bu kadar net söylememizin sebebi Türkiye ile AB'nin ortak çıkarları vardır. Birbirlerine bu kadar bağlı kalmaktadır. Almanya Şansölyesi Merkel, 'Biz Türkiye'nin AB'ye tam üye olmasını değil sadece ayrıcalıklı bir ortak olması gerektiğine inanıyoruz.' dediği zaman bilinçaltında 'Biz Türkiye'yi kaybedemeyiz.' düşüncesidir. 'Biz Türkiye'den yararlanıyoruz. Çıkarlarımız Türkiye'nin bizimle güçlü bağlarla bağlı kalmasındadır.' diye düşünmesindendir." diye konuştu.

AB ile yapılan göç anlaşmasına da değinen Aksoy, Türkiye'nin AB ülkelerine olan düzensiz göçü büyük ölçüde azalttığını belirtti.

- Suriye'de yaşananlar

Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Aksoy, bir öğrencinin, "Türkiye'nin Suriye'deki iç savaştan kaçan göçmenlere neden bu kadar çok yardım yaptığını" sorması üzerine, şöyle konuştu:

"Bırakın ekonomik, siyasi tartışmaları ve gelişmeleri. Orada insanlar ölüyor. Türkiye'nin dış politikası birinci planda insan üzerine odaklanır. İnsani bir durum varsa o duruma sessiz kalmaz. Örneğin Mısır'la siyasi ilişkilerimiz iyi olmasa da geçenlerde yaşadıkları çok ciddi sıkıntı karşısında siyasi konuları bir yana bırakarak yardım elimizi uzattık. Birinci planda insani dış politika izliyoruz. İnsani olarak gördüğümüz sıkıntılara müdahale etmek zorundayız. Aynı şekilde 'Arakan'da ne işimiz var?' diye sorabilirsiniz. 'Dünyanın öbür ucu; bize ne?' diyebilirsiniz. 'Bize ne Arakan'dan diyebilir misiniz?' İnsanlar öldürülüyor. İnsanlar insan bile sayılmıyor. Bu bizim için önemli bir şey. Bu bir prensip meselesi. Gücümüz yok mu, var. Burada yapılmış bilinçli siyaset vardır. Biz bu siyasi tercihin olumlu sonuçlarını görüyoruz. Olumsuz tarafları da var ama kimse bugün Türkiye için 'İnsanlara değer vermiyor.' diyemez. Kimse, 'Türkiye bitişiğinde yangın varken kendisi rahat rahat kendi işine gücüne bakıyor.' diyemez. Çünkü öyle bir ülke ve millet değiliz."


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