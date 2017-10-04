Gümüşhane'de silahlı kavga: 3 yaralı

04.10.2017 23:07:51

Gümüşhane'de bir baba, 3 oğlunu tabancayla vurarak yaraladı.

Merkeze bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaşayan Necati Özdamar (68), henüz bilinmeyen nedenle oğulları Atilla Sait (42), Recep (40) ve Hicabi Özdamar (44) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüşmesi üzerine baba Özdamar, oğullarını tabancayla ateş ederek yaraladı.

Olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi.

Necati Özdamar, Gümüşhane Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş'ın ikna çabaları sonucunda gözaltına alındı.

112 acil servis ekiplerince Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırılan Hicabi Özdamar'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Öte yandan, baba Özdamar'ın olayın ardından ambulans çağırarak yaraladığı oğullarına sağlık ekiplerinin müdahalesini sağladığı öğrenildi.