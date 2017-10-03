Gümüşhane'de otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

03.10.2017 18:20:04

Gümüşhane'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Trabzon'dan Elazığ'a giden Hüseyin Taş (29) idaresindeki 61 NH 671 plakalı otomobil, Kırıklı köyü mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle şarampole devrildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, sürücü Taş'ı sıkıştığı yerden çıkardı.

Ağır yaralanan Taş, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Komiser Yardımcısı Taş'ın Maçka İlçe Emniyet Müdür Vekili olduğu ve yıllık izin dolayısıyla Elazığ'daki ailesinin yanına gitmek için yola çıktığı öğrenildi.

Olayın ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine gelen Vali Okay Memiş, Taş'ın sağlık durumuyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Memiş, yaralı komiser yardımcısının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu, tıbbi açıdan yapılması gereken her şeyin yapıldığını söyledi.