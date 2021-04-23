Gülseren Budayıcıoğlu’na ‘bekaret kontrolü’ tepkisi

Psikiyatrist Budayıcıoğlu'nun kitabından esinlenen ve proje tasarımında yer aldığı Camdaki Kız dizisindeki bekaret kontrolü sahnesi tepkilerle karşılaştı.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlan Camdaki Kız dizisindeki bekaret kontrolü sahnesi tepkilere neden oldu. Burcu Biricik'in canlandırdığı ‘Nalan' karakterinin annesi tarafından zorla jinekoloğa gönderilmesi ve yapılan bekaret kontrolü izleyiciler tarafından sert bir dille eleştirildi. Sosyal medyada paylaşılan tepkilerden bazıları şöyle:

– Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu bu sahneyi onayladı mı? Şu sahnenin birçok kadına yapacağı psikolojik şiddetten haberi gerçekten mi yok?

– Lütfen artık biri Gülseren Budayıcıoğlu'nu dizi sektöründen çeksin… Her danışanının hayat öyküsünü bu şekilde ekranlara taşıması, yorumları görmeleri bunları yaşayanların travmalarının tetiklenme sebebi…

– Burcu Biricik nasıl bir basiretsizlik ki prim time da çoluk çocuk izlerken kitapta olmayan bir mizansen olan sahneyi çekmeyi kabul ettin. Bunun en az 10 tekrar çekimi olmuştur bu nasıl midedir…

– Neden danışanlarının hayatını dizi adı altında kanallara satıyor? Onlardan izin alıyor mu ya da yakınları niçin buna tepki göstermiyor ben hâlâ anlamış değilim.

– Gülseren Budayıcıoğlu'nun hastalarının yaşamını etik dışı bir şekilde popülerize etmesi artık çok rahatsız ediyor. Aynı anda dört dizi uyarlaması yapıldı. Gerçekten fazlasıyla hasta insanları izleyebilecek medya okuryazarlığına sahip olmayan bir ülke olmamız da cabası…

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.