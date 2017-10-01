GÜBRETAŞ değerlendirme toplantısı Antalya'da yapıldı

01.10.2017 14:28:54

Gübre Fabrikaları TAŞ'ın (GÜBRETAŞ) Türkiye genelindeki önemli satış paydaşı bayiler ve Tarım Kredi Kooperatifi yetkililerinin katılımıyla düzenlenen değerlendirme toplantısı, Antalya'da gerçekleştirildi.

Şirket açıklamasına göre, GÜBRETAŞ satış rekoruyla tamamladığı 2016 yılı ile 2017 ilk yarısının sonuçlarını değerlendirmek, başarılı bayii ve kooperatiflere ödüllerini vermek, ayrıca şirketin yeni hedefleriyle ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak üzere Türkiye genelindeki önemli satış paydaşlarının ve Tarım Kredi Kooperatifi yetkililerinin katılımıyla kapsamlı bir değerlendirme toplantısı organize etti.

"Bu toprağın renklerinde biz varız" konseptiyle hazırlanan organizasyonun 25-28 Eylül arasındaki ilk bölümünde, geçen dönem satış başarısına ulaşan GÜBRETAŞ bayileri aileleriyle birlikte misafir edildi.

Organizasyonun 28 Eylül-1 Ekim arasındaki bölümüne ise gübre satışında başarı sağlayan Tarım Kredi Kooperatifleri'nden yetkililer ve ailelerinin yanı sıra Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği ve GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu üyeleri ile yöneticiler de katıldı.





- "Türkiye'de öncü ve dünyada markalaşmış bir şirket olma hedefine doğru ilerliyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, Türkiye'de öncü ve dünyada markalaşmış bir şirket olma hedefine doğru ilerlediklerini kaydetti.

Yumaklı, "Bu hedefe ulaşma yolunda ana hissedarımız Tarım Kredi Kooperatifleri ve diğer satış paydaşlarımızla birlikte büyük bir aile duygusuyla hareket ediyoruz. Bu aile ruhu ve birlikteliği bize güç veriyor. Oluşan bu sinerji sayesinde önümüzdeki dönemde de GÜBRETAŞ'ın, tarım sektörünün ve Türkiye'nin büyümesine hep birlikte katkı vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü ve GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Karayama ise tüm dünyada gıda güvenliği açısından tarımın öneminin her geçen gün arttığına dikkat çekti.

Türkiye'nin en büyük tarım ailesi olan Tarım Kredi Kooperatifleri ile bu ailenin önemli şirketi GÜBRETAŞ'ın sektörde öncü bir rol üstlendiğini belirten Karayama, "Şirketin son yıllardaki başarılarında Tarım Kredi Kooperatifleri'nin büyük payı var. Ancak bu başarılarla yetinmemeliyiz. Çiftçimize nasıl daha kaliteli ve daha iyi hizmet verebileceğimizin gayreti içerisinde olmalıyız." açıklamasında bulundu.

Tarım Kredi ile kurum çatısı altındaki şirketlerin faaliyetleri ve hedefleri hakkında da bilgiler veren Karayama, sektördeki öncü rollerini sürdürmeye yönelik yeni projelerinin ve yatırımlarının devam ettiğini vurguladı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Külcü de Tarım Kredi ve iştiraklerinin mevcut durumundan duyduğu memnuniyet ile çok daha büyük başarılara olan inancını dile getirdi.

Ülke tarımının gelişmesi için çalışan büyük bir aile olduklarını vurgulayan Külcü, çiftçiye hizmet anlayışı ile ekonomik başarının birbirini tamamladığını belirtti.