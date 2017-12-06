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'Gruptan çıkacağımıza inanıyoruz'

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, öncelikli hedeflerinin kazanmak olduğunu belirterek, 'Daha sonra diğer maçın sonucunu bekleyeceğiz. Gruptan çıkacağımıza inanıyoruz. Bu gruptan çıkıp, ülkemize puan kazandırmak istiyoruz' dedi.

'Gruptan çıkacağımıza inanıyoruz'
06.12.2017 19:03:07


UEFA Avrupa Ligi C Grubu son maçında Medipol Başakşehir, evinde yarın saat 21.00'de Portekiz ekibi Braga ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan turuncu-lacivertlilerin Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Yoğun bir trafikten geçiyoruz. Braga 25. resmi maçımız olacak. Her kulvarda olduğunu gibi sonuna kadar götürmek istiyoruz. Braga grup lideri, çıkmayı garantilemiş bir ekip. 4-4-2 taktiği ile oynuyorlar. Takım boyu kısa ve 25 yaş ortalamaları var. Avrupa'da 10. maçımızı oynayacağız. Her takıma ayrı planla hazırlanıyoruz. Öncelikle kazanıp, diğer maçın sonucunu bekleyeceğiz. Gruptan çıkacağımıza inanıyoruz. Bu gruptan çıkıp, ülkemize puan kazandırmak istiyoruz. Kazanmaya odaklı, aklımızla sabrımızla ve baskı oyunumuzu oynamaya devam edeceğiz. Umarım karşılığını alırız" diye konuştu.

"HER MAÇA EN İDEAL KADROMUZLA ÇIKTIK"

Braga maçıyla ilgili kadronun nasıl olacağına dair sorulan soruya Avcı, "Bazen rakibe, bazen sakatlık, bazen de performansa göre kadro kuruyoruz. Bir sürü detaylar var. Her maça en ideal kadromuzla çıktık. 23 tane değerli oyuncum var. 3 kulvarda iddiasını sonuna kadar götürmeye çalışan bir takım var. Takım oyunu oynuyoruz" diye cevap verdi.

"İRFAN HAZIRLIK MAÇINDA EMRE'NİN YERİNE OYNADI"

İrfan Can Kahveci ile ilgili ise Avcı, "Sene başında bütün hazırlık maçlarında Emre'nin mevkinin yerine çalıştırdık. İrfan buna iyi adımlar attı. Bugün de bunun karşılığını alıyor. Bu zaman ve sabır işidir. Performansından dolayı teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

"VOLKAN BABACAN'IN OMZUNDA ÖDEM VAR"

Avcı'nın takımdaki son durum hakkında ise, "Elia sakat, Volkan Babacan'ın omzunda ödem var, iğne olacak. Yarın oynayamayacak. Yerine Mert oynayacak. Adebayor'un durumu son dakika belli olacak" dedi.



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