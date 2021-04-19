Gri pasaport nedir? Türkiye'den Almanya'ya gri pasaport ile biden onlarca kişinin geri dönmediği öğrenilmesi üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor. Vatandaşlar da gri pasaportun ne olduğunu araştırmaya başladı. Peki gri pasaport nedir? Gri pasaport (hizmet pasaportu) kimlere verilir?

Gri pasaport nedir? Türkiye'den Almanya'ya gri pasaport ile biden onlarca kişinin geri dönmediği öğrenilmesi üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor. Vatandaşlar da gri pasaportun ne olduğunu araştırmaya başladı. Peki gri pasaport nedir? Gri pasaport (hizmet pasaportu) kimlere verilir?

Gri pasaport şu sıralar oldukça fazla konuşulan konuların başında geliyor. Gri pasaport ile yurt dışına çıkıp bir daha dönemeyen kişiler nedeniyle soruşturma devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, 6 belediye hakkında daha 'gri pasaport' soruşturması açıldığını duyurdu. Bakanlık açıklamasında "Balıkesir Gömeç, Adıyaman Gölbaşı, Burdur Yeşilova, Yozgat Yerköy, Şanlıurfa Suruç, Ordu Korgan belediyelerince “dans (folklor) gösterisi”, “kültür turu”, “gençlik programları” adı altında sivil toplum kuruluşları ile işbirliği protokolü düzenlenerek, yurt dışına kişiler gönderildiği tespit edilmiştir. Söz konusu olaylarla ilgili Bakanlığımızca Mülkiye Müfettişi görevlendirilerek, soruşturma başlatılmıştır." denildi. Peki nedir bu gri pasaport? Gri pasaport (hizmet pasaportu) kimlere verilir? Kimler Gri pasaport alabilir?

Gri pasaport nedir?

Gri pasaport ile yurt dışına çıkanların bir daha geri dönmediği iddia edilmişti. İddiaların bir kısmının doğru olduğunun anlaşılması üzerine çeşitli soruşturmalar başlatıldı. Vatandaşlar da gri pasaport nedir sorusunu sormaya başladı. Peki nedir bu gri pasaport ve kimlere verilir? Hizmet pasaportu ya da hizmet damgalı pasaport olarak da bilinen gri pasaport, 5682 sayılı pasaport kanunun gereğince, yurt dışına devlete türlü hizmet için gidenlere, sadece görev sürelerini kapsayacak süre için verilen, yeşil pasaport gibi bir çok ülkede vize almaya gerek duymaksınız girme imkan tanıyan pasaport türüdür. Görev pasaportu olması sebebiyle şahsi iş ya da tatilleriniz için çıkartmanız mümkün değildir. Elinizde olan bir gri pasaportu tatil amaçlı kullanırsanız da sizi görevlendiren kurumun ve sizin başınız derde girer.

Gri pasaport (hizmet pasaportu) kimlere verilir?

İşte gri pasaport kimlere verilir sorusunun yanıtı;

Hükümet, özel idareler veya belediyeler tarafından yurt dışında çalışmak üzere görevlendirilmiş kişiler

Türk Hava Kurumu veya Türk Kızılay Cemiyeti'nin ülke dışında görevlendirdiği kişiler

Türkiye'nin üyesi olduğu milletler arası kuruluşlardan herhangi birinde memur pozisyonunda görev alanlar

Gri (hizmet) pasaportu hak sahibi olan kişilerin belirli koşulları sağlaması kaydıyla aile fertleri

Gri pasaport kaç yıllık olur?

Gri pasapport genelde 5 yıllık verilir, ancak sizi göreve çağıran ya da gönderen kuruma hizmet etmeye devam ettiğiniz sürece sizde kalır. Görev bitiminde ülkeye döndüğünüzde sizi gönderen kuruma geri iade edersiniz, onlar da İl Nüfus Müdürlüğü'ne gönderirler.

Gri Pasaport Başvurusu Nasıl Yapılır?

Gri pasaport başvurusu yapmadan önce gidilecek olan ülkenin vize isteyip istemediğine bakılmalıdır. Şayet ülke vize istiyorsa seyahat tarihinden önce en az 25 gün kala; vize istemiyorsa 15 gün kala başvuru yapılabilir. Daha önce yapılan başvurular kabul edilmez. Gerekli belgeler hazırlandıktan sonra bankaya pasaport defter bedeli ödenir. Gri pasaport fiyatları 2020 yılı için 160 TL'lik defter bedeline sahiptir. Daha sonra “randevu.nvi.gov.tr” adresinden başvuru tarihi ve saati seçilir. Randevu günü geldiğinde seçilen saatten en az 15 dk önce il nüfus müdürlüğünde bulunmanız gereklidir. Başvurunuzun onaylanması halinde, anlaşmalı kargo firması ile 3 – 5 gün içinde gri pasaportunuz adresinize imza karşılığında teslim edilir.

Hizmet pasaportu (Gri Pasaport) için istenen evraklar nelerdir?

Hizmet veya gri pasaporta sahip olabilmek için gereken evraklar şunlardır:

- Hizmet pasaportu için talep formu

- Nüfus cüzdanı

- Bir önceki pasaportun aslı

- 2 adet biyometrik resim

- Pasaport defter bedeli dekontu

- Reşit olmayan veya engelliler için muvafakatname

- Öğrencilerin öğrenim belgesi

- Sağlık kurulu raporu

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.