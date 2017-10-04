Gram altın 146,50 lira
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 146,50 lira oldu.
04.10.2017 14:41:41
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 146,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 980,00 lira oldu.
Küresel piyasalar pozitif seyrini sürdürürken, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın yapacağı konuşma ve yoğun veri trafiğinin yatırımcıların odak noktasında olacağı belirtiliyor.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle: