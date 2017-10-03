GRAFİKLİ - PKK sivillerin canına kastediyor

03.10.2017 11:42:51

Bölücü terör örgütü PKK, Türkiye'nin istikrar, barış ve huzur ortamını bozmak amacıyla kanlı saldırılarını sürdürüyor.

Kırsalda umduğunu bulamadığı için saldırılarını şehir merkezlerine taşıyan teröristler, kazdıkları çukurlar, kurdukları barikatlar ve tuzakladıkları patlayıcılarla vatandaşları "canlı kalkan" yaptı.

PKK, evleri ve işlerinden ettiği, topraklarını terke zorladığı sivillerin canına da kasteden saldırılar gerçekleştirdi.

Arkasında halk desteği bulamadığı için baskı kurmak ve varlığını koruyabilmek amacıyla genç, yaşlı, çocuk, öğretmen, muhtar, siyasetçi ayrımı yapmayan terör örgütünün gerçekleştirdiği hain saldırılarda onlarca sivil yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi yaralandı ya da sakat kaldı.

Ülke genelinde barış ve huzur ortamını bozmayı hedefleyen terör örgütü PKK mensuplarına karşı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personeli başta olmak üzere tüm güvenlik güçleri kararlı mücadelesine devam ediyor.

Başarılı operasyonlarla ağır darbe vurulan terör örgütünün son hedefi Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirtilen yabancı uyruklular oldu. Teröristlerin, 25 Eylül'de minibüse ateş açması sonucu 3 Afganistan uyruklu hayatını kaybetti, biri ağır 7 kişi yaralandı.

Bu saldırılar terör örgütünün hain yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

- Eli kanlı örgüt, çocukları hedef aldı

Terör örgütü PKK, düzenlediği kanlı saldırılarıyla onlarca çocuğu katletti, yüzlerce çocuğu yaraladı veya sakat bıraktı.



Saldırılar nedeniyle çok sayıda çocuğun yaşama hakkı küçük yaşlarda ellerinden alındı. Çocuklar saldırılardan yaralı kurtulsalar da

kaybettikleri uzuvlarıyla hayatlarını sürdürmek zorunda kaldı.



Eli kanlı teröristlerin son katlettiği çocuklardan birisi de Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos'ta evden erzak çalan teröristlerin yerini güvenlik güçlerine gösterirken şehit düşen 16 yaşındaki Eren Bülbül. Evin civarında inceleme yapan güvenlik güçlerine yardımcı olduğu sırada teröristlerce düzenlenen hain saldırı sonucu Eren Bülbül ve Jandarma Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik şehit düştü, bir güvenlik görevlisi yaralandı.

- Öğretmenleri katlettiler

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran'da, PKK'lı teröristler tarafından Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik saldırıda kurşunlar karne dağıtım töreninin ardından evine giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın bulunduğu araca isabet etti. Saldırıda 22 yaşındaki Yalçın şehit düştü.

Sınıf öğretmeni olarak görev yaptığı Siverek'ten haziran ayında memleketi Gümüşhane'ye gitmek için yola çıkan Necmettin Yılmaz'ın otomobili Pülümür Vadisi'nde yanmış bulundu. Pülümür Çayı'nın kenarında 12 Temmuz'da bulunan erkek cesedinin, teröristlerce katledilen Yılmaz'a ait olduğu belirlendi.

- Yol yapımında görevli işçilere saldırılar

Şırnak-Van karayolu inşaatında çalışan işçilerin kaldığı şantiyeye 2 Temmuz'da PKK'lı teröristlerce düzenlenen silahlı saldırıda bir işçi yaşamını yitirdi, bir işçi yaralandı.

PKK'lı teröristler, 3 Temmuz'da da Uludere ilçesinin Ortasu Beyaztepe mevkisinde yol çalışması yapan işçilere saldırdı. Saldırıda, 2 işçi hayatını kaybetti, yaralanan 4 işçi hastaneye kaldırıldı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinin Üzümlü köyü yakınlarında iş makineleriyle yol yapım çalışması yürüten işçilere, PKK'lı teröristlerce Irak'ın kuzeyinden roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, bir işçi şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu yaralandı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 3 Temmuz'da PKK'lı teröristlerce sondaj çalışması yapan işçilere yönelik saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda yaralanan biri ağır 2 işçi tedavi altına alındı.

- Siyasetçiler de hedef alındı

PKK'lı teröristler, 7 Haziran 2015 seçimlerinin ardından siyasetçilere yönelik saldırılarını artırırken, terör örgütü de yayın organları ve sosyal medya hesaplarından kendisine muhalif isimleri hedef göstererek bölge halkı üzerinde korku ve baskı yaratmaya çalışıyor.



Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 9 Mart'ta AK Parti Esendere Belde Başkanı Tayfun Ayhan ve ağabeyi Murat Ayhan, teröristlerin silahlı saldırısı sonucu yaralandı. Murat Ayhan, tedavi gördüğü hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AK Parti Muradiye İlçe Başkanı İbrahim Vanlı'nın bulunduğu 2 araçlı konvoya 15 Nisan'da terör örgütü PKK tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Vanlı, yara almadan kurtuldu, aracı takip eden otomobildeki güvenlik korucusu yeğeni Adnan Vanlı şehit oldu.



Diyarbakır'da 30 Haziran'da AK Parti Lice İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Van'da 1 Temmuz'da AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi, terör örgütü PKK mensuplarının düzenlediği silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Siirt'in Baykan ilçesinde 7 Temmuz'da PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcı, Kaymakam Mehmet Kocabey'in zırhlı makam aracının geçişi sırasında infilak ettirildi. Kaymakam Kocabey, saldırıyı hafif sıyrıklarla atlattı.

Şırnak Yeşilyuva Mahallesi'nde 31 Ağustos'ta, Uludere Belediye Başkanlığı için 2014 yerel seçimlerinde AK Parti'den aday olan güvenlik korucusu Mehmet Paksoy, PKK'lı teröristlerce evinin önünde katledildi.

- Hedefler arasında muhtarlar da var

Terör örgütü PKK, görev yaptıkları mahalle ve köylerde vatandaşlarla devlet kurumları arasında köprü görevi yürüten, hizmetlerin yerine ulaşmasına öncülük eden muhtarları da saldırılarında hedef aldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 17 Ağustos'ta terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı tespit edilen Kadıköy muhtarı Nurettin Altun, başından vurularak öldürülmüş bulundu.

Geçen yıl gerçekleştirilen saldırılardan bazıları şöyle:

- Van'ın Erciş ilçesinde Belediye Meclis Üyesi olarak görevlendirilen Latifiye Mahallesi Muhtarı Mehmet Şefik Doğu, 16 Ekim'de PKK'lı teröristlerce evinin önünde düzenlenen saldırı sonucu öldürüldü.

- Şırnak'ın Cizre ilçesinde Eski Kale Mahallesi Muhtarı Mehmet Zeki Macartay, 10 Ağustos'ta evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Cizre Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Batman Bölge Hastanesine sevk edilen Macartay, 28 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Daha önce de ölümle tehdit edildiği öne sürülen Macartay'ın demokrasi nöbetleri ve teröre lanet mitinglerine katıldığı belirtilmişti.

- Mardin'in Yeşilli ilçesine bağlı Bahçebaşı Mahallesi Muhtarı Mehmet Acu, 27 Mayıs'ta, teröristlerce başından silahla vurulduktan sonra aracıyla ateşe verilmişti. Olay yeri yakınında da sprey boyayla "PKK" yazısı bulunmuştu.

- Mardin'in Artuklu ilçesinde, 20 Mayıs'ta PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu emekli köy korucusu ve eski Bağlıca Köyü Muhtarı Kazım Kavak şehit oldu.

- Siviller katledildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 8 Temmuz'da PKK'lı teröristlerce iş makinelerini taşıyan konvoya düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü, bir kişi yaralandı.



Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 13 Temmuz'da pancar toplayan 4 kişi, PKK'lı teröristlerce tuzaklanan mayının infilak etmesi sonucu yaralandı.

Şırnak merkeze bağlı Aslanbaşar köyünde 17 Temmuz'da hayvanlarını otlatırken PKK'lı teröristlerce kaçırıldığı belirtilen çoban silahla öldürülmüş bulundu.



Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 23 Temmuz'da teröristler, evinden kaçırdıkları bir kişiyi silahla öldürdü.



Diyarbakır'ın Lice ilçesinin Saydamlı Mahallesi'ne bağlı Dokuzkat mezrasında 28 Ağustos'ta yol kesen teröristler, Ramazan Mula'nın kullandığı otomobili durdurdu. Teröristler, araçtan indirdikleri Mula'yı yola yakın bir yerde ağaca bağlayarak silahla öldürdü, ardından aracı ateşe verdi.

Diyarbakır-Bismil karayolunda 29 Ağustos'ta askeri araçların geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcı infilak ettirildi. Saldırıda, askeri araçların sevkiyatını yapan 2 sivil yaşamını yitirdi.

Bingöl'de 29 Eylül'de, PKK'lı teröristlerce 3 gün önce kaçırıldığı iddia edilen, 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde HDP'den aday adayı olan Ali Bazencir'in kardeşi Mahmut Bazencir'in cesedi bulundu. Bazencir'in PKK'lı teröristlerce katledildiği şüphesi üzerinde duruluyor. Öte yandan, terör örgütü PKK'ya müzahir yayın organlarında Bazencir'in teröristlerce katledildiği belirtildi.

Hedef tanımaz saldırılarını sürdüren terör örgütü PKK mensupları, 25 Eylül'de Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirtilen yabancı uyrukluları taşıyan minibüse uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Saldırıda, yurda kaçak yollardan girdiği belirlenen 3 Afganistan uyruklu hayatını kaybetti, biri ağır 7 kişi yaralandı.