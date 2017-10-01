Göztepe'nin serisini Medipol Başakşehir bitirdi

01.10.2017 22:21:54

Süper Lig'in 7. haftasında Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup olan Göztepe'nin galibiyet serisi son buldu.

Ligde bundan önceki 4 maçını kazanan Göztepe karşısında ilk yarıda 2 gol bulan Medipol Başakşehir, müsabakadan 2-1 galibiyetle ayrıldı. Rakibinin galibiyet serisini sonlandıran İstanbul temsilcisi, ligde Trabzonspor beraberliği ve Gençlerbirliği mağlubiyetinin ardından sahadan 3 puanla ayrıldı.

İç sahada daha önce oynadığı maçlarda 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Göztepe, bu sezon kendi evinde ilk, toplamda ise ikinci mağlubiyetini yaşadı.

Ligde 7. haftayı 13 puan ve averajla 5. durumda tamamlayan Medipol Başakşehir, geçen sezon 7. haftayı 17 puan ve averajla lider geçmişti. Haftaya girerken 3. sırada bulunan 13 puanlı Göztepe, milli maç arasına averajla 4. sırada girdi.

Lige verilecek aranın ardından Göztepe, Antalyaspor deplasmanında, Medipol Başakşehir ise İstanbul'da Aytemiz Alanyaspor karşısında puan arayacak.





- Epureanu'dan 1 sene sonra gol





Göztepe karşısında Medipol Başakşehir'i 32. dakikada 1-0 öne geçiren Alexandru Epureanu bu sezon ilk golünü kaydetti.

Moldovalı futbolcu ligde son golünü 2 Ekim 2016'da Aytemiz Alanyaspor deplasmanında atmıştı.





- Adebayor golle döndü





Sakatlığı nedeniyle Gençlerbirliği ve hafta içindeki Braga maçlarında forma giyemeyen Emmanuel Adebayor, tekrar sahalara döndüğü Göztepe karşılaşmasında takımının 2. golünü attı.

Daha önce Fenerbahçe maçında 1 golü bulunan golcü oyuncu bu sezon 2. golüne ulaştı. Yıldız futbolcu 76. dakikada yerini Mehmet Batdal'a bıraktı.





- Jahovic'den 7. gol





Takımının tek golünü kaydeden Adis Jahovic, bu sezon 4. kez penaltıdan gol buldu. Jahovic, gol sayısını 7'ye çıkardı.

Müsabakayı 85'i konuk takım olmak üzere 8178 seyirci takip etti. Göztepeli taraftarlar maçtan sonra takımı tribüne çağırarak tezahüratlarla moral verdi.