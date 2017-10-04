Göztepe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları

04.10.2017 22:56:29

Süper Lig'de 14 Ekim Cumartesi günü Antalyaspor'a konuk olacak Göztepe, hazırlıklara başladı.

Ligde 4 haftalık galibiyet serisinin ardından 7. haftada konuk ettiği Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup olan Göztepe, 8. haftadaki Antalyaspor maçı için ilk antrenmanını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenmana milli takımlarda bulunan Sabri Sarıoğlu, kaleci Beto, Adis Jahovic ve Rajko Rotman katılmadı.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Adama Traore, Nabil Ghilas, Mathieu Peybernes, Ömer Şişmanoğlu ve Emre Can Coşkun takımdan ayrı çalıştı.

Göztepe yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.