Gözler tarihi zirvede: Bu kez söylemler değil, çanta gündem oldu!

Uluslararası ajanslar söz konusu çantanın bakanlık evraklarına ev sahipliği yaptığını belirtti.

FİNANSMAN DESTEĞİNİ AÇIKLAYACAK

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Johnson, Ukrayna'nın Rus enerji kaynaklarına bağımlılığını azaltmaya destek vermek adına 88 milyon sterlinlik yeni finansman desteği açıklayacak. Johnson ziyaret öncesinde yaptığı açıklamada ise şu ifadelere yer vermişti; 'Ukrayna'yı dost ve demokratik bir ortak olarak gören İngiltere, onu yok etmeye çalışanlar karşısında Ukrayna'nın egemenliğini korumakta sonuna kadar kararlıdır.'