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Gözler tarihi zirvede: Bu kez söylemler değil, çanta gündem oldu!

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşmek üzere Kiev'e gitmeden önce objektiflere poz verdi. Johnson'ın taşıdığı kırmızı çanta kısa sürede gündem oldu.

Gözler tarihi zirvede: Bu kez söylemler değil, çanta gündem oldu!
01.02.2022 21:44:32
Gözler tarihi zirvede: Bu kez söylemler değil, çanta gündem oldu!

Dünya tabiri caizse haftalardır Rusya - Ukrayna sınırına kilitlenmiş durumda. Rusya sınırdaki askeri varlığını artırmaya devam ederken, Ukrayna'ya verilen uluslararası destek ve yardıma da her gün bir yenisi ekleniyor. ABD ve NATO'nun desteğini arkasına alan Ukrayna İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı ağırlamaya hazırlanıyor.

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Gözler tarihi zirvede: Bu kez söylemler değil, çanta gündem oldu!

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşmek üzere Kiev'e hareket eden Johnson bu tarihi ziyaret öncesi objektiflere poz verdi. Johnson'ın yanından bir an olsun ayırmadığı kırmızı çanta ise kısa sürede gündem oldu.

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Gözler tarihi zirvede: Bu kez söylemler değil, çanta gündem oldu!

Uluslararası ajanslar söz konusu çantanın bakanlık evraklarına ev sahipliği yaptığını belirtti.

FİNANSMAN DESTEĞİNİ AÇIKLAYACAK

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Johnson, Ukrayna'nın Rus enerji kaynaklarına bağımlılığını azaltmaya destek vermek adına 88 milyon sterlinlik yeni finansman desteği açıklayacak. Johnson ziyaret öncesinde yaptığı açıklamada ise şu ifadelere yer vermişti; 'Ukrayna'yı dost ve demokratik bir ortak olarak gören İngiltere, onu yok etmeye çalışanlar karşısında Ukrayna'nın egemenliğini korumakta sonuna kadar kararlıdır.'

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Gözler tarihi zirvede: Bu kez söylemler değil, çanta gündem oldu!

Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı telefon görüşmesinin iptal edilmesi sonrası yaptığı açıklamada Putin ile mümkün olan en kısa sürede konuşacağını söyledi. İptalin, 2020 ve 2021'de 10 Numara'da düzenlendiği iddia edilen partilere yönelik polis soruşturmasından kaynaklandığı bildirildi. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yapacağı telefon görüşmesinin iptal edildiğini duyurmuştu (Hürriyet)

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