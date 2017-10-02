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Görme Engelliler müsabakalarının finali büyük heyecana sahne oldu

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından organizasyonu yapılıp Yeşilyurt Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen Görme Engelliler B1 Futbol 2. Lig 2. Devre Müsabakalarının final maçı büyük bir heyecana sahne oldu.

Görme Engelliler müsabakalarının finali büyük heyecana sahne oldu
02.10.2017 16:36:26
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından organizasyonu yapılıp Yeşilyurt Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen Görme Engelliler B1 Futbol 2. Lig 2. Devre Müsabakalarının final maçı büyük bir heyecana sahne oldu.

Yeşilyurt Belediyesinin destekleriyle Yeşiltepe'ye kazandırılan sentetik yüzeyli çim sahada Tokat Erbaa Spor Kulübü ile Anadolu Engelliler Spor Kulübü arasında oynanan final karşılaşmasını Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Türkiye Görme Engeliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, Yeşilyurt Görme Engelliler Kulüp Başkanı Şerif Büyükdaş ile sporseverler takip etti. Baştan sona heyecan fırtınası şeklinde geçen karşılaşma 5-5 berabere sonuçlandı. Final maçının ardından puanını 32'ye yükselten Anadolu Engelliler Spor Kulübü, yeni sezonda Turkcell Sesi Görenler 1.Liginde mücadele etme hakkı elde etti. Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, final maçının ardından sahaya inerek her iki takım futbolcularını tebrik etti. Türkiye Görme Engeliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan ödül töreninde yaptığı konuşmada, engellilerin sportif etkinliklere katılmaları için her türlü desteği veren, Yeşilyurt Görme Engelliler Spor Kulübüne bina tahsis yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ın örnek alınacak hizmetlerde bulunduğunu söyledi.

Centilmenlik içerisinde geçen güzel bir turnuva izlediklerini ifade eden Başkan Sayyıdan, "Birinci ve ikinci olan takımlarımız gelecek sezon deplasmanlı birinci ligde mücadele edecekler. Kaybeden takımlarımız ise hiç üzülmesinler önümüzdeki yıllarda inşallah istedikleri hedefe ulaşacaklar ben buna inanıyorum. Daha fazla emek sarf eden, şanslı olan, mücadele eden ve isteyen takımlar tabi ki başarılı oluyorlar. Ancak hepimiz kardeşiz, biz biziz, centilmenlik içerisinde güzel bir turnuva yaşadık. Bize vermiş olduğu desteklerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat başta olmak üzere bizlere güzel bir ev sahipliği yapan tüm Malatyalılara teşekkür ediyorum. Bu destekler bizlerde kalıcı ve güzel izler bırakmıştır" şeklinde konuştu.

Görme Engelliler B1 Futbol 2. Lig 2. Devre Müsabakalarının final maçına ev sahipliği yapmanın onurunu yaşadıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, "Federasyon Başkanımızı ve her iki güzide kulübümüzün değerli futbolcularını Yeşilyurt'ta ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduk. Final maçında sahada büyük bir özveri ve gayretle mücadele eden takımlarımızı tebrik ediyorum. Şampiyon olan Anadolu Engelliler Spor Kulübüne 1.Lig maçlarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt'ta sportif hizmetleri yaygınlaştırmak adına mücadele ettiklerini sözlerine ekleyen Başkan Polat, " Belediye olarak sportif etkinlikleri daha fazla kesime ulaştırmak adına ciddi çaba içerisindeyiz. Spor insanların beden ve ruhen daha güçlü olmasına bir vesiledir ama en önemlisi zihnin gelişmesine direk etki eder bu açıdan sporu önemsiyoruz. Özellikle engelli kardeşlerimizin sportif etkinliklere katılımları, yarışmalarda yer almaları için elimizden gelen tüm desteği vermekteyiz. Final maçını izlerken bizlerde sizler gibi heyecanlanıyoruz, attığınız veya kaçırdığınız gollerden sonra sizler gibi aynı duyguları yaşıyoruz, olayın içinde kendimizi buluyoruz. Hiçbir sportif etkinlikte ben bu kadar farklı duygular yaşamadım, oyuncularımızın gayretini takdir ediyorum. Bizde kazanan veya kaybeden olmaz önemli olan maçlara katılmak, ter akıtmak ve mücadele etmektir. Burada kazanan hepimiz olduk. Final maçının Malatya'ya verilmesini sağlayan Federasyon Başkanımız başta olmak üzere maçların sorunsuz geçmesi için emek sarf eden herkese en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. Final maçlarına en güzel şekilde ev sahipliği yaptığımız için mutluyuz" dedi.

Toplumun tüm kesimlerini kucaklayacak bir hizmet felsefesiyle vatandaşlara hizmet sunduklarını aktaran Başkan Polat, "Bizim bu tür etkinliklere destek vermemiz amacı: Engelli kardeşlerimizin sosyal etkinliklerde yer almalarını sağlamaktır. Göreve geldiğimiz 2014 yılı Mart ayından itibaren toplumun tüm kesimlerine eşit, tarafsız ve güzel hizmetlerde bulunmaya özen gösterdik. Sadece görme engelliler için değil tüm engelli kardeşlerimizin ve dezavantajlı grupların toplumsal hayata katılmaları, sosyalleşmeleri, sportif ve kültürel etkinliklerde yer almaları için ne gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz. Engelli kardeşlerimizin önündeki tüm engelleri kaldırmak adına mücadele ediyoruz" diye konuştu.

Final maçından sonra düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi. 1.Lige yükselen Anadolu Engelliler Spor Kulübünün kupa ve madalyalarını Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat verdi.

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