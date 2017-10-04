Görevinden ayrılacak mı ?

04.10.2017 21:25:52

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ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, hakkında çıkan "istifa edecek" iddialarına ilişkin, "Görevimden ayrılmayı hiç düşünmedim" dedi.ABD Dışişleri Bakanı Tillerson yaptığı basın toplantısında, "ABD Başkanı, beni hiçbir zaman Dışişleri Bakanlığı görevini sürdürmek konusunda ikna etmek zorunda kalmadı. Çünkü görevimden ayrılmayı hiç düşünmedim" dedi. Washington'da yeni olduğunu ifade eden Tillerson, Başkan Trump'ın gündemini baltalamak ve kendi gündemlerini ilerletmek için anlaşmazlık çıkartmaya çalışanların olduğunu belirtti. Tillerson, "Sabah uyandığımda ilk aklıma gelen yurt içinde ve yurt dışında vatandaşlarımın güvenliği. Amerikalıların güvende olmasını sağlamaktan daha önemli bir sorumluluğum yok. Birleşik Devletlerin güvenliğini sağlamak bizim Amerikan dış politikamızın bir numaralı hedefi olmalıdır. Başkan Trump ve yönetimi, bir takım olarak ilerlemeye devam edecek. Amerika'yı yeniden harika yapmak için büyük şeyler yapıyorlar" dedi.Tillerson, Trump'ın liderliğine hayranlık duyduğunu ifade ederek, "Göreve gelince, Başkan hakkında neler öğrendiğimi size söyleyeyim. O ülkesini seviyor. Amerika ve Amerikalılar önceliği oldu" şeklinde konuştu.Tillerson, Trump için "moron" ifadesini kullandığı iddiasının sorulması üzerine, bu tür önemsiz şeylerle uğraşmayacağını, yönetimi bölmek için verilen bu çabanın parçası olmayacağını belirtti.Amerikan NBC kanalında çıkan haberde, Tillerson'ın Pentagon'da Trump ve hükümet yetkililerinin katıldığı bir toplantının ardından meslektaşlarıyla gerçekleştirdiği özel görüşmede Trump'a "moron" dediği iddia edilmişti.Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump twitterda yaptığı paylaşımda ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un Kuzey Kore lideri ile görüşme çabasının "zaman kaybı" olduğunu söylemişti. Bu açıklamanın ardından, Tillerson'ın görevinden istifa edeceğine ilişkin haberler yayınlanmıştı.