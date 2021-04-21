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Görevden alınan Pekcan'dan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle Ticaret Bakanlığı görevine son verilen Ruhsar Pekcan açıklamalarda bulundu.

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Google News - Timeturk
21.04.2021 16:16:46
Görevden alınan Pekcan'dan ilk açıklama

Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, görevden alınmasının ardından sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.

"Cumhurbaşkanımıza, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk Kabinesinde teveccüh gösterip Ticaret Bakanlığına layık gördüğü için çok teşekkür ederim" diyen Pekcan, yeni bakanlara başarılar diledi.

Pekcan, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Öncelikle Cumhurbaşkanımıza, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk Kabinesinde teveccüh gösterip Ticaret Bakanlığına layık gördüğü için çok teşekkür ederim. Ayrıca, görev sürem boyunca desteklerini esirgemeyen Bakanlarımıza ve mesai arkadaşlarıma şükranlarımı sunarım. Mehmet Muş Bey'e, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na atanan Derya Yanık Hanım'a ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na atanan Vedat Bilgin Bey'e yeni görevlerinde başarılar diliyorum."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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