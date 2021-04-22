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Gönül Dağı yeni bölümüyle ekranlara geliyor...

Ekrana geldiği günden bu yana gönüllerde taht kuran ve yayınlanan her bölümüyle tüm kulvarlarda izlenme rekoru kıran TRT 1’in dizisi Gönül Dağı, yirmi beşinci bölümüyle ekranlara geliyor.

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22.04.2021 00:24:39
Gönül Dağı yeni bölümüyle ekranlara geliyor...

Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesi Gönül Dağı'nın 24 Nisan Cumartesi akşamı saat 20.00'de yayınlanacak olan yeni bölümünde neler olacak;

Dilek sonunda Gönül Dağı'nda babasıyla görüşür. Bu görüşmeyle babasının yaşadığı yeri öğrenen Dilek, annesini de oraya götürmek ister. Gülsüm öğretmen yıllar sonra, öldü bildiği kocasını görmeye gidecek midir?

Mahkemenin atadığı heyet, çocukların yaşam alanlarını incelemek ve çocuklarla görüşmek için Zahide'nin evine gelecektir. Taner ve amcaoğulları duruma el atar ve heyet gelene kadar çocukların yaşam alanlarını baştan aşağı düzenlerler.

Öte tarafta sabıka kaydı haberiyle sarsılan Zahide ve Sefer bir çözüm arayışındadır. Sefer'in yıllar önce genç bir çocuğun geleceğini kurtarmak için işlediği bir suçu üstlenmiş olması velayet davasının seyrini değiştirmiştir. Sefer'in alacağı karar ne olacaktır?

Gönül Dağı'nın başrolleri Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan paylaşıyor. Yapımcılığını Ferhat Eşsiz yönetmenliğini Yahya Samancı üstleniyor.  Dizide,sanat dünyasının usta isimleri de rol alıyor: Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün, Zümre Meğreli ve Ruhi sarı.

Gönül Dağı 25. Bölümüyle 24 Nisan Cumartesi saat 20.00'de TRT 1'de...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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