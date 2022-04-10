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Gönül Dağı dizisinde ders niteliğinde sahne

TRT 1'in ilgiyle izlenen dizisi Gönül Dağı'nda KADEM'in Küfürsüz Hayat Mümkün kampanyasına yer verildi.

2022-04-10 14:53:02

TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı'nın bu akşamki bölümünde KADEM öncülüğünde 2 yıldır devam eden Küfürsüz Hayat Mümkün kampanyasına yer verildi.

Dizide Ulviye Karaca'nın canlandırdığı Gülsüm Öğretmen karakteri, kasabasındaki erkekleri bir araya toplayarak adeta ders niteliğinde öğütler verdi.

Söz konusu sahnede, "Birbirimize karşı biraz daha saygılı olmamız kafi. Biz bugün bizden sonrakilere örnek teşkil ediyoruz. Gerek elimizle, gerek dilimizle bunu muhafaza edebilmemiz gerekir. Benim sizden ricam kelimelerimiz özenle seçerek güzel cümlelerle birbirimizle konuşmamız. Birlikte başarabiliriz bunu. Dinlediğiniz için teşekkür ederim" denildi.

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