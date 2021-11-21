Golyat nedir, ne demek? Osman Sınav dizisi Yalnız Kurt’taki Golyat kimdir?

Kurtlar Vadisi başta olmak üzere Türk dizi filmlerinde önemli bir yer tutan projeleriyle tanınan yönetmen Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı.

Yalnız Kurt dizisi, Golyat isimli bir küresel gücün yaptıklarını ve buna karşı verilen mücadeleden bahsedecek. Söz konusu diziden sonra Golyat hakkında yapılan araştırmalar yoğunlaştı.

Deli Yürek'ten Kurtlar Vadisi'ne, Sakarya Fırat'tan Yalnız Kurt'a

Deli Yürek, Ekmek Teknesi, Kurtlar Vadisi, Sakarya Fırat ve Sen Anlat Karadeniz gibi unutulmaz dizilere imza atan Osman Sınav, bu sene Yalnız Kurt ile izleyiciyle buluşacak. Yeni Kurtlar Vadisi olarak gösterilen Yalnız Kurt dizisinin yönetmen koltuğunda M. Çağatay Tosun, ikinci yönetmen koltuğunda ise Osman Sınav'ın oğlu Yusuf Ömer Sınav oturuyor. Senaryosunu Murat Koca ve Alper Erze'nin kaleme aldığı, süpervizörlüğünü ise Şevket Dedelioğlu'nun üstlendiği dizi, yeni sezonun en iddialı yapımları arasında yer alıyor. Golyat nedir, ne demek? O Yalnız Kurt dizisiyle gündeme gelen Golyat kimdir?

Yaşanılan dünyanın perde arkasında neler olduğuna ışık tutacak bir hikayeyi konu edinen Yalnız Kurt dizisi, Golyat isimli bir küresel gücün yaptıklarını ve buna karşı verilen mücadeleden bahsedecek.

Golyat ne demek, Golyat kimdir?

Câlût ya da Golyat MÖ 11. yüzyılda yaşadığına inanılan ve Tanah, Eski Ahit ve Kur'an'da bahsi geçen savaşçı dev. İsrail Krallığı'nın gelecekteki hükümdarı Davud (İslam'da Davud peygamber) ile yaptığı ve kaybettiği düello ile bilinir.

Tanah ve Eski Ahit'e göre Antik Filistin şehri Gat'tandır. 1. Samuel 17 bölümüne göre Antik Filistinliler, İsrail Kralı Şaul (İslam'da Tâlût) ile savaş halindeydiler ve Câlût her gün İsrail askerlerini düelloya davet ediyordu.

Sadece Davud Câlût'un karşısına çıkmaya cesaret edebildi ve onu sapanıyla yendi. Yenilmez savaşçılarını kaybeden Filistinlilerin cesareti kırıldı ve savaşı bırakarak kaçtılar. Devin kolları kesilerek tapınağa konuldu.

Câlût'u yenen Davud'un halk tarafından çok sevilmesi, adına maniler dizilmesi Kral Şaul'u endişelendirmeye başladı (1. Samuel, 18). Halkın Davud'u kral yapmak istediğini düşünmeye başladı ve onu öldürmeye karar verdi. Davud Şaul'dan kaçarken Câlût'un kılıcını yanına aldı (1. Samuel 21: 1-9).

Tanah ve Eski Ahit'teki bir başka bölümde (2. Samuel 21: 18-22) Beytüllahimli Yareoregim'in oğlu Elhanan'ın Câlût'u öldürdüğü söylenir. Akademisyenler bunun bir elle kopyalama hatası olabileceği düşünür, zira paralel başka bir bölümde "Elhanan, Gatlı Golyat'ın kardeşi Lahmi'yi öldürdü," denir.

İslam'da Golyat

Bakara Sûresi'nde (249-251) Davud ve Câlût'dan kısaca bahsedilir. Câlût'un kafir bir kavimden olduğu, Davud peygamber tarafından öldürüldüğü ve Allah'ın Davud peygambere hükümdarlık bahşettiği söylenir.

Câlût'un boyu

Câlût'un boyu tarih boyunca çeşitli yazar ve tarihçiler tarafından gitgide büyütülmekle birlikte; eldeki en eski belgeler olan Ölü Deniz Tomarları'nda, 1. yüzyıl tarihçilerinden Josephus'un kayıtlarında ve 4. yüzyıl Septuaginta'sında (Yunanca Eski Ahit) "4 dirsek ve bir karış (span)" olarak verilir. Yaklaşık olarak 2 metreye denk gelen bu boy günümüz standartlarına göre devasa olmamakla birlikte Câlût çağdaşlarından yaklaşık yüzde 30 daha uzundu. Daha sonraki dönem belgelerde 6 dirsek ve 1 karış olduğundan bahsedilir ki bu da yaklaşık 3 metreye denk gelir.

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