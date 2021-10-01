Gökkuşağı, güz renkleriyle seyrine doyumsuz manzara oluşturdu
Tunceli’nin Pülümür ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından beliren gökkuşağı, sararan ağaçlarla birlikte seyrine doyumsuz manzara oluşturdu.
Tunceli’nin Pülümür ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından beliren gökkuşağı, sararan ağaçlarla birlikte seyrine doyumsuz manzara oluşturdu.
Silahlı ve maskeli kuyumcu soygunu kamerada
Olay, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi Kışla Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Ahmet Ekinci'ye ait kuyumcuya siyah yüz maskesi takarak giren kişi, elindeki silahla dükkan sahibini tehdit edip altınları istedi. Bu sırada şüpheli, kuyumcuya giren bir kadını da silahla korkutup içeride beklemesini söyledi. Dükkan sahibinin poşete koyduğu altınları alan şüpheli, kendisini dışarıda bekleyen motosikletli ile birlikte kaçtı. Kuyumcunun ihbarıyla inceleme başlatan polis, güvenlik kameralarından eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Nesli tükenme tehlikesi altında; Vatandaşlar yaralı halde buldu
Merkeze bağlı Bağlama beldesinde vatandaşlar tarafından bulunan ayağından yaralı balaban kuşu, İl Özel İdare ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. İl Özel İdare Genel Sekreterliği Veterineri Ahmet Temiz, 'Bu kuş, normalde sulak alanlarda yaşar; büyük ihtimal yolunu şaşırdı. Yaklaşık 1 yaşında, çok yaşlı değil ve nesli tükenmekte olan bir tür. Ekiplerimiz tarafından tedavisini yaptık. Orman ekiplerine teslim ettik. Onlar da doğal yaşam alanına bırakacak' dedi.
Murat Özdemir, bu kez gazeteci ve polislere sataştı; yine gözaltında
Bolu'da, daha önce aracını kaldırım üzerine park ettikten sonra cebinden çıkardığı paralarla polise rüşvet teklif eden, televizyon kanalındaki yarışmadan diskalifiye edilmesiyle tanınan Murat Özdemir, yine aynı yere minibüsünü park edince polislerle tartıştı. Gazeteci ve polislere sataşıp, sosyal medyadan yayın yapan Özdemir, gözaltına alındı.