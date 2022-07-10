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'Gökdoğan görülmeyeni de vuracak!”

Milli hava-hava füzesi Gökdoğan göreve hazırlanıyor

2022-07-10 19:47:41

Radar arayıcı başlıkla atışı gerçekleştirilen Gökdoğan'ın bu yıl Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmesi hedefleniyor.

Milli hava-hava füzesi Gökdoğan'ın radar arayıcı başlıklı test atışı yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Gökdoğan füzesine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

"Gökdoğan görülmeyeni de vuracak!”

Demir, TÜBİTAK Sage tarafından yürütülen projeye ilişkin şunları kaydetti:

"Gökdoğan görülmeyeni de vuracak! Göktuğ projemiz kapsamında testleri süren milli hava-hava füzelerimizden Gökdoğan Görüş Ötesi Füzemiz, radar arayıcı başlıkla atışını gerçekleştirdi ve önemli bir aşama daha tamamlandı. Gökdoğan ve Bozdoğan füzelerimizi bu yıl Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edeceğiz. Milletimize verdiğimiz bu bayram hediyesi için emeği geçen herkesi tebrik ediyorum."

 

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