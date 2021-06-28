Gökbey ilk uçuşunda başarılı!
Gökbey Helikopteri'nin 3. prototipinin ilk uçuşu başarıyla tamamlandı. Yaklaşık 40 dakika süren uçuşla birlikte uçuş test faaliyetlerine yeni bir prototip daha dahil oldu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı: 'Sertifikasyon test faaliyetleri süren Gökbey helikopterimizin 3. prototipi ilk uçuşunu başarılı şekilde gerçekleştirdi. Yaklaşık 40 dakika süren bu uçuşla beraber uçuş test faaliyetlerine yeni bir prototipi daha dahil ettik.'