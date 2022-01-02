Göç etmeyen leyleği görmeye koştular

Göç etmeyen leylek fotoğrafçıların da ilgi odağı oldu. Konya'nın Beyşehir ilçesinde, göç etmeyen ve beklediği limanda balıkçıların yolunu gözleyen leylek, fotoğrafçıların da ilgi odağı haline geldi.