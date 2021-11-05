Zirveye koşuyordu, sert düştü

Kripto para piyasaları haftanın son gününe yatay bir seyirle başladı. Geçen haftanın en çok konuşulan kripto para birimlerinden biri olan Shiba Inu ise sert düşüş yaşadı.

Kripto paralar haftanın son gününe yatay bir seyirle başladı. Kripto paraların en yüksek hacimlisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.8 oranında değer kaybetse de 62 bin Dolar seviyesinin üzerindeki seyrine devam ediyor.

En büyük ikinci kripto para olan Ethereum da Bİtcoin'e benzer bir şekilde son 2 saatte yüzde 0.8 değer kaybetti. Kriotp paraın güncel fiyatı ise 4 bin 500 doların üzerinde.

Üçüncü sırada yer alan Binance Coin ise Son 24 saatlik performansı ile Bitcoin ve Ethereum'un aksine yüzde 4.5 artıda bulunuyor. Binance Coin'in güncel fiyatı 580 doların üzerinde.

SHIBA INU SERT DÜŞTÜ

Geçen hafta gösterdiği performan ile en çok konuşulan kripto paraların başında gelen Shiba Inu ise bu hafta tam bir hayal kırıklığı yaşattı. Çıktığı rekor seviyelerden sert bir düşüş yaşayan Shiba Inu son 24 saatte yüzde 19 değer kaybederek 0.00004813 dolar seviyesine çekildi.

Shıba Inu'da son bir haftalık değer kaybı ise yüzde 25 seviyesinde.

KRİPTO PARA ALIRKEN DİKKATLİ OLUNMALI

Kripto para piyasalarında bir anda sert yükselişler olurken bir anda da paranızı kaybedebilirsiniz. Satın alırken riski de göze almak gerekiyor. Bu nedenle dikkatli olmak ve sürekli kripto para piyasalarını takipte kalmakta yarar var.

Kaynak: hurriyet.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.