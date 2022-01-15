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Yunanistan, bu yıl asgari ücrete ikinci kez zam yapma kararı aldı
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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Yunanistan, bu yıl asgari ücrete ikinci kez zam yapma kararı aldı

Yunanistan, bu yıl asgari ücrete ikinci kez zam yapma kararı aldı

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ülkede enflasyonun yüzde 5'i aşması üzerine, ocak ayı başında yükseltilen asgari ücrete mayıs ayında ikinci kez zam yapılacağını açıkladı.

2 Saat Önce
2022-01-15 09:01:42
Yunanistan, bu yıl asgari ücrete ikinci kez zam yapma kararı aldı

Yunanistan'da yüzde 2'lik artışla bu yıl 1 Ocak'ta yürürlüğe giren net asgari ücret 663 euroya yükseltilmişti. Enflasyonun yüzde 5.1 çıkması sonrası hükümet asgari ücreti 2022 yılı içinde ikinci kez yükseltme kararı aldı.

Euronews Türkçe'nin haberine göre, ikinci asgari ücret zammının 1 Mayıs'ta yürürlüğe gireceğini açıklayan Miçotakis, ANT1 televizyonuna verdiği röportajda, "İkinci kez yapılacak artış ilkine göre çok daha yüksek olacak" dedi.

Miçotakis, enflasyonun 2022 yılının ilk aylarında daha yüksek gelmesini beklediklerini söyledi.

Yunanistan'da tüketici fiyatlarında yüzde 5,1'lik artış

Yunanistan İstatistik Kurumu ELSTAT'ın Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine göre Aralık 2021'de tüketici fiyatları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 artış gösterdi.

En yüksek fiyat artışı ise yüzde 135,7 ile doğal gazda gözlendi.

Elektrik fiyatı yüzde 45, ısınmada kullanılan mazotun fiyatı ise yüzde 34,1 arttı. Yakıttaki yüzde 21,7'lik artışı, uçak biletlerindeki yüzde 19,6'lik artış takip etti.


Keçi ve kuzu eti fiyatlarının yüzde 19,7 arttığı ülkede, Yunan mutfağının temel unsurlarından olan zeytinyağının fiyatı ise yüzde 17 oranında yükseldi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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