Yellen'dan enflasyon açıklaması

ABD Hazine Bakanı ve Fed eski Başkanı Janet Yellen, Fed’in 1970’lerdeki gibi yüksek enflasyon döneminin tekrarlanmasına izin vermeyeceğini söyledi

ABD Hazine Bakanı Yellen verdiği bir mülakatta enflasyondaki yüksek seyrin gelecek yıl devam etmeyeceği öngörüsünü tekrarladı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 1970'lerdekine benzer çift haneli enflasyona izin vermeyeceğini belirten Yellen “fiyat artışlarının düzeleceğini ve normal olarak değerlendirdiğimiz yüzde 2 seviyelerine yaklaşacağımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Yellen pandemi sona erince daha fazla kişinin işe döneceğini, tüketici talebinin normal seviyelere geleceğini, bu durumun ücretlerde ve ürün fiyatlarındaki baskıyı azaltacağını dile getirdi.

2014-2018 yılları arasında Fed Başkanlığı yapan Yellen 1970-80'lerde görülen yüksek enflasyonun kalıcı olmasının nedenine dair “çünkü insanlar politika yapıcıların müdahale etmeyeceğini düşünüyordu. Şimdi durum böyle değil, Fed bunun yaşanmasına izin vermez” açıklamasını yaptı.

ABD'de Eylül'de enflasyon yüzde 5,4 ile 13 yılın zirvesine çıktı.

Kaynak: bloomberght.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.