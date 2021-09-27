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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Yatırım varlığı ortaya çıkan Fed yetkilisi ayrılıyor

Yatırım varlığı ortaya çıkan Fed yetkilisi ayrılıyor

Boston Fed Başkanı Eric Rosengren'in 30 Eylül'de görevden ayrılacağı açıklandı.

46 Dakika Önce
2021-09-27 20:26:39
Yatırım varlığı ortaya çıkan Fed yetkilisi ayrılıyor

Kişisel portföyüyle gündeme gelen Boston Fed Başkanı Eric Rosengren görevden ayrılıyor.

Boston Fed tarafından yapılan açıklamada Rosengren'in 30 Eylül itibariyle görevden ayrılacağı ifade edildi.

Açıklamada Rosengren'in kötüleşen böbrek rahatsızlığı dolayısıyla öngörülen süreden 9 ay önce görevden ayrılacağı belirtildi. Rosengren 14 yıl boyunca bölgesel Fed başkanlığı görevinde bulunmuştu.

Boston Fed Başkanı Eric Rosengren'in portföyünde Fed'in satın aldığı bazı varlık sınıflarından olduğu ortaya çıkmıştı.

Rosengren'de 151 bin ile 800 bin dolar arasında ipoteğe dayalı menkul kıymet sahibi gayrimenkul yatırım ortaklığı varlığı çıktı. Rosengren 4 ayrı gayrimenkul yatırım ortaklığında 37 ayrı işlem gerçekleştirdi. Fed 2020 yılında bu tip varlıklardan yaklaşık 700 milyar dolarlık alım yapmıştı.

Hisselerini satmıştı

Boston Fed Başkanı Eric Rosengren ve Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan merkez bankasının ABD ekonomisini Kovid-19'a karşı korumak için güçlü adımlar attığı bir yıllık dönemde bazı yatırımlarda aktif işlemler yaptıklarını gösteren son finansal beyan belgelerinin ardından, bireysel portföylerindeki hisse senedi varlıklarının tamamını Eylül sonuna kadar elden çıkaracaklarını duyurmuştu.

Powell denetleme emri vermişti

Fed Başkanı Jerome Powell, Fed yetkilileri için yatırım kuralları belirlenmesi için bir değerlendirme süreci başlatmıştı.

Powell, kıdemli Fed yetkililerinin onay verilebilir finansal portföyleriyle ilgili etik kurallara yönelik yeni ve kapsamlı bir değerlendirme yapılması talimatını verdi.

Fed sözcüsü, söz konusu değerlendirmenin mevcut kural ve standartların sıkılaştırmasına yönelik yöntemlerin belirlenmesine destek vereceğini açıkladı. Sözcü Komite'nin bu konuda uygun değişiklikler yapacağını ve değişikliklerin ilgili mevzuata ekleneceğini söyledi.

BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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