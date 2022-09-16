Yaptırımların gölgesindeki Rusya'dan faiz kararı!

Rusya’da Merkez Bankası faiz oranını 50 baz puan indirdi. Böylece karar öncesi yüzde 8 olan faiz oranı yüzde 7.5’e düşürüldü.

Rusya Merkez Bankası faiz oranını yüzde 8'den 7.5'e indirme kararı aldı. Ülkede ekonomistler de Merkez Bankası'nın politika faizinde bu oranda bir düşüş kararı almasını bekliyordu. Yeni indirim kararıyla Rus Merkez Bankası faizi altı kez üst üste düşürmüş oldu.

Rusya'da faiz oranı en son geçen yılın ekim-aralık ayları döneminde yüzde 7.5 seviyesindeydi.

Daha önce ülkede faiz oranı, Rus ordusunun Ukrayna'da harekat başlatması ardından şubat ayı sonunda ‘Rusya karşıtı yaptırımlar nedeniyle oluşan finansal riskler nedeniyle' birden yüzde 20'ye yükseltilmişti.

Daha sonraysa enflasyon riskinin düşmesiyle faiz oranı aşamalı olarak indirildi.

Bunun yanında Rusya Merkez Bankası bugünkü toplantısında, enflasyon beklentisini de yüzde 12-15 aralığından, yüzde 11-13 aralığına çekti.