Yaptırımlar Rusların günlük hayatlarını nasıl etkiledi?

ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği (AB), Ukrayna’yı işgale başlaması nedeniyle Rusya’ya benzeri görülmemiş yaptırımlar uyguladı ve yüzlerce uluslararası şirket ülkeden çekildi.

Şarku'l Avsat'ın BBC'den aktardığı habere göre, söz konusu yaptırımların Ruslar üzerindeki etkisi şu şekilde kendisini gösteriyor;

Temel gıda maddeleri ve ilaçlar

Bu yaptırımların yürürlüğe girmesinden bu yana Rusların günlük hayatı önemli ölçüde değişti.

Gıda başta olmak üzere tüketici fiyatları işgal girişiminin ilk haftasında yüzde 2,2 arttı.

Bazı marketler, stok yapıldığına dair haberlerin ardından temel gıda maddelerinin satışını kısıtladı.

İlaç satışları yaptırımlara tabi değil, ancak büyük nakliye şirketlerinin hizmetleri askıya almasıyla, tedarikler zarar görebilir.

Rusya'nın Ukrayna'ya girmesinden bu yana ruble düştü ve bu da birçok perakendecinin fiyatlarını yükseltmesine neden oldu.

Moskova'da çalışan bir AB vatandaşı olan Jan, “20 Şubat'ta 5 bin 500 rubleye (yaklaşık 57 dolar) yiyecek sipariş ettim ve şimdi aynı sepet 8 bin rubleye mal oluyor. Sütün fiyatı son iki haftada neredeyse iki katına çıktı” dedi.

Buna karşılık, şeker ve hububat fiyatları ise Şubat ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20 arttı.

Moskovalı Daria isimli bir vatandaş stok yaptığını söyleyerek, “4 kilo kahve, 4 litre ayçiçek yağı, 4 litre zeytinyağı ve dört şişe viski aldık. Ayrıca yüksek tansiyon için üç aylık bir ilaç siparişi verdim” diye konuştu.

Akıllı telefonlar, bilgisayarlar ve lüks eşyalar

Akıllı telefon ve TV fiyatları yüzde 10'dan fazla arttı. Türkiye'ye tatil fiyatları yüzde 29 oranında yükseldi.

Dizüstü bilgisayarların fiyatı neredeyse iki katına çıktı. Apple, Nike ve Ikea gibi büyük yabancı markalar artık ürünlerini Rusya'da satmıyor. Sıfır araba fiyatları da arttı.

Üniversitede öğretim görevlisi olan Pavel, beyaz eşya satın almak istediğini söyleyerek, “Ancak savaşın başladığı gün bazı fiyatların yaklaşık yüzde 30 arttığını gördüm. Buzdolabı, ocak, çamaşır makinesi ve su ısıtıcısı almayı başardım ve kapanmadan sadece bir gün önce Ikea'dan bir yatak ve bir dolap sipariş ettim” dedi.

McDonald's şirketinin 847 restoran zincirini kapatılma kararı, grubun 30 yıl önce Sovyetler Birliği'nde şube açan ilk Batılı şirketlerden biri olması nedeniyle dikkatlerden kaçmadı.

Bu duyurudan birkaç saat sonra, restoranlarındaki yiyecekleri normal fiyatın 10 katına kadar satan Ruslar binlerce reklam verdi.

Bir mesajda, “Restoran zinciri kapanmadan hemen önce satın alınan nugget ve turtalar. Yabancı mutlulukları tatmak için son şansınız” ifadelerine yer verildi.

Kredi kartı ve internet hizmetleri

Rus bankaları Swift uluslararası ödeme sisteminden çıkarıldı.

Visa, Mastercard, American Express, Apple ve Google Pay Rusya'daki hizmetlerini askıya aldı.

Rusya Merkez Bankası, ekonominin yüzde 8 kadar küçülebileceğini bildirdi.

Fitness sektöründe çalışan Nataşa, “Bu durumun işimiz üzerinde büyük etkisi oldu. Müşteri sayımız azaldı. İnsanlar bizden kulüp üyelik ücretlerini iade etmemizi istiyor. Kira, ekipman ve temizlik maliyetlerimiz artıyor. Yaptırımlar yürürlüğe girdiğinden beri giderler ortalama yüzde 30 arttı” dedi.

Onunki gibi birçok işletmenin kapanacağı tahmin ediliyor.

Dil okulu işleten Ekaterina ise yaşadıkları sıkıntıları şöyle anlattı;

“Yaptırımlar daha şimdiden sorunlara neden oldu. Diğer ülkelerde tüm transfer ağları donmuş olduğu için ödeme yapamadığımız öğretmenlerimiz var. ABD, Almanya ve Letonya'da da ücretlerini ödeyemeyen öğrencilerimiz var. Bunu aşmanın yollarını bulduk ama şu anda her iş günü, yeni bir krizle mücadele etmekle başlıyor.”

Ekaterina, Zoom engellenirse uluslararası grup derslerini nasıl yöneteceklerinden endişe duyduğunu söyleyerek, internet platformlarının Ukrayna'daki bir şirket tarafından sürdürülmesi nedeniyle sorun yaşadığını vurguladı.

Medyanın kapatılması

Yeni yasa, işgal eylemleri hakkında ‘sahte' haberler yaydığı düşünülen herkesi hapse atmakla tehdit ediyor.

Bağımsız ve uluslararası medya ciddi kısıtlamalara tabi tutuldu, bazıları kapatıldı.

Savaş karşıtı protestolarda 13 binden fazla kişi gözaltına alındı.

Kimse ülkede bundan sonra ne olacağını tam olarak bilmiyor, ancak ekonomik yansımanın şiddetli ve uzun süreli olması bekleniyor.

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